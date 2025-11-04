¡Con el pie izquierdo!: México cae ante Corea del Sur en su debut en el Mundial Sub-17 de Qatar

La Selección Mexicana Sub-17 inició su participación en la Copa del Mundo de la categoría, celebrada en Qatar, con una derrota por 1-2 ante Corea del Sur. El conjunto dirigido por Carlos Cariño mostró iniciativa durante gran parte del encuentro, pero la falta de precisión en las áreas terminó costándole el resultado.

Desde los primeros minutos, el equipo mexicano impuso el ritmo del juego y generó llegadas al arco rival. Las aproximaciones por los costados y los intentos de media distancia obligaron a la zaga surcoreana a multiplicarse en tareas defensivas. Sin embargo, las interrupciones constantes mediante faltas tácticas frenaron el impulso de México y permitieron a los asiáticos reorganizarse.

El marcador se abrió en el minuto 19, cuando un rebote en el área tras un tiro de esquina fue aprovechado por Hyeon-bin Koo, quien empujó el balón al fondo de la red para adelantar a Corea del Sur. El gol cayó en un momento en el que los asiáticos no habían generado peligro, pero supieron capitalizar una jugada a balón parado.