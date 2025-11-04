¡Con el pie izquierdo!: México cae ante Corea del Sur en su debut en el Mundial Sub-17 de Qatar

Fútbol
/ 4 noviembre 2025
    ¡Con el pie izquierdo!: México cae ante Corea del Sur en su debut en el Mundial Sub-17 de Qatar
    Aldo De Nigris marcó el único tanto para México. FOTO: MEXSPORT

A pesar de dominar gran parte del encuentro, los dirigidos por Carlos Cariño no lograron concretar sus oportunidades y fueron superados por los goles de Hyeon-bin Koo y Nam Ian

La Selección Mexicana Sub-17 inició su participación en la Copa del Mundo de la categoría, celebrada en Qatar, con una derrota por 1-2 ante Corea del Sur. El conjunto dirigido por Carlos Cariño mostró iniciativa durante gran parte del encuentro, pero la falta de precisión en las áreas terminó costándole el resultado.

Desde los primeros minutos, el equipo mexicano impuso el ritmo del juego y generó llegadas al arco rival. Las aproximaciones por los costados y los intentos de media distancia obligaron a la zaga surcoreana a multiplicarse en tareas defensivas. Sin embargo, las interrupciones constantes mediante faltas tácticas frenaron el impulso de México y permitieron a los asiáticos reorganizarse.

El marcador se abrió en el minuto 19, cuando un rebote en el área tras un tiro de esquina fue aprovechado por Hyeon-bin Koo, quien empujó el balón al fondo de la red para adelantar a Corea del Sur. El gol cayó en un momento en el que los asiáticos no habían generado peligro, pero supieron capitalizar una jugada a balón parado.

Lejos de desanimarse, México incrementó su presión y encontró recompensa poco antes del descanso. En una jugada similar, también tras un tiro de esquina, el delantero Aldo De Nigris conectó un cabezazo preciso cerca del área chica para marcar el 1-1 y devolver la igualdad al encuentro.

En la segunda mitad, la selección mexicana adelantó sus líneas en busca de la remontada. Sin embargo, un error en la salida del arquero Santiago López permitió a Nam Ian aprovechar la oportunidad y colocar nuevamente en ventaja a Corea del Sur al minuto 48.

El conjunto tricolor mantuvo la posesión y generó ocasiones, pero careció de claridad en la definición. A pesar de los intentos por empatar, los surcoreanos se defendieron con orden y aseguraron su primer triunfo en el torneo.

Con este resultado, México se queda sin puntos en el inicio del Grupo C y deberá corregir detalles de cara a su próximo compromiso. El equipo de Carlos Cariño enfrentará a Senegal en la segunda jornada, un partido que será clave para mantener sus aspiraciones de avanzar a la siguiente fase.

Temas


Futbol
resultados
Copa Mundial de la FIFA

Localizaciones


Qatar

Organizaciones


FIFA
Selección Mexicana De Futbol

Corin Zúñiga

Co-editora de la sección de Extremo para web e impreso, con experiencia en investigación de temas deportivos y sociales.

Licenciada en Ciencias de la Comunicación en Producción de Medios por la Universidad Autónoma de Coahuila.

