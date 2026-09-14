Carrera ‘Chuy Flores 2026’ abre inscripciones para su edición número 15 en Saltillo

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    Carrera ‘Chuy Flores 2026’ abre inscripciones para su edición número 15 en Saltillo
    La convocatoria contempla categorías de 10K para corredores invidentes y personas en silla de ruedas. FOTO: CORTESÍA

Con una inscripción de 40 pesos, la Carrera Chuy Flores regresa a Saltillo el próximo 18 de octubre para reunir a corredores de distintas edades en una jornada que también contempla premiación en efectivo

La Carrera Chuy Flores regresará a las calles de Saltillo el próximo domingo 18 de octubre, con una convocatoria dirigida a corredores de distintas edades y niveles, además de categorías para personas con discapacidad. El evento celebrará su 15ª edición con recorridos de 5K, 10K y una prueba infantil de 1K.

La salida y meta estarán ubicadas sobre la calle Salvador González Lobo, en su cruce con Venustiano Carranza, a un costado de la Rectoría. Las competencias de 5 y 10 kilómetros comenzarán a las 7:30 de la mañana, mientras que la carrera infantil tendrá su salida a las 9:00 horas.

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El recorrido permitirá a los participantes elegir entre completar una vuelta, correspondiente a los 5K, o realizar dos vueltas para cubrir los 10 kilómetros. La convocatoria señala que la prueba infantil está dirigida a niños menores de 13 años.

$!Los corredores podrán elegir entre las distancias de 5K y 10K, con salida programada a las 7:30 horas.
Los corredores podrán elegir entre las distancias de 5K y 10K, con salida programada a las 7:30 horas. FOTO: CORTESÍA

Uno de los principales atractivos de esta carrera es su costo de inscripción. Los corredores podrán participar por 40 pesos, una cuota que busca mantener el evento al alcance de la comunidad deportiva. Además, se entregará una medalla a los primeros 700 participantes que crucen la meta.

La organización también contempla una premiación en efectivo para las categorías de 5K y 10K, tanto en la rama varonil como femenil. Los tres primeros lugares de cada prueba recibirán 500, 300 y 200 pesos, respectivamente.

El programa incluye además categorías de 10K para corredores invidentes y personas en silla de ruedas, quienes competirán por los mismos montos de premiación. De esta manera, la convocatoria mantiene uno de los aspectos que han caracterizado al evento durante sus ediciones anteriores: la participación de corredores con diferentes condiciones y capacidades.

$!Los corredores podrán elegir entre las distancias de 5K y 10K, con salida programada a las 7:30 horas.
Los corredores podrán elegir entre las distancias de 5K y 10K, con salida programada a las 7:30 horas. FOTO: CORTESÍA

La carrera cuenta con el aval de la Liga de Atletismo de Saltillo y busca reunir nuevamente a familias, grupos de amigos y deportistas que acostumbran participar en las actividades atléticas de la ciudad.

Las inscripciones ya están disponibles en distintos puntos de Saltillo y Ramos Arizpe. Los interesados pueden acudir a D’Luxe, ubicada en Juárez Oriente número 597; Gato Araiza, en el Jardín Torreón, frente a la Cruz Roja; y Frutería Los Güeros, en el bulevar José Musa y calle Quinta Real, en la colonia Los Pinos.

También podrán registrarse en Muebles Chuy, ubicado en el bulevar Díaz Ordaz número 2050, en la colonia Capellanía de Ramos Arizpe.

Con esta convocatoria, la Carrera Chuy Flores invita a la ciudadanía a reservar el 18 de octubre para compartir una jornada deportiva y participar en una competencia que mantiene su inscripción accesible.

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Corin Zúñiga

Corin Zúñiga

Co-editora de la sección de Extremo para web e impreso, con experiencia en investigación de temas deportivos y sociales.

Licenciada en Ciencias de la Comunicación en Producción de Medios por la Universidad Autónoma de Coahuila.

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