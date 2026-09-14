Serie del Rey 2026: Toros va por el título ante Olmecas en el Juego 6

La Serie del Rey 2026 entra en su etapa decisiva. Después de cinco encuentros, los Toros de Tijuana aventajan 3-2 a los Olmecas de Tabasco y están a un triunfo de conquistar el campeonato de la Liga Mexicana de Béisbol (LMB). El próximo enfrentamiento será el martes 15 de septiembre, cuando ambas novenas vuelvan al terreno para disputar el Juego 6 en el Toros Mobil Park, casa de los Olmecas. El encuentro comenzará a las 20:35 horas, tiempo del centro de México, y podrá seguirse en vivo a través de Claro Sports.

La definición ha tenido resultados contrastantes desde su primer partido. Tabasco abrió la serie con una victoria de 7-1, pero Tijuana respondió en el segundo duelo con una ofensiva que produjo 13 carreras para imponerse por 13-2 y emparejar la final.

El tercer compromiso marcó el primer cambio de ventaja. Los Toros se impusieron 2-0 en el Parque Centenario 27 de Febrero y tomaron la delantera en la serie. Sin embargo, los Olmecas no tardaron en reaccionar. En el cuarto encuentro, disputado el sábado 12 de septiembre, la novena tabasqueña consiguió una victoria de 9-1 que igualó nuevamente la contienda. El resultado dejó a ambos equipos con tres triunfos necesarios para levantar el trofeo, pero todavía sin un claro dominador. El quinto juego, celebrado el domingo en Villahermosa, volvió a inclinar la balanza hacia Tijuana. Los Toros se llevaron el partido por 6-5 en un encuentro que tuvo cambios en la pizarra y una remontada visitante. La novena fronteriza llegó a desperdiciar una ventaja de cuatro carreras y también estuvo abajo en el marcador. No obstante, encontró respuesta en los últimos episodios, cuando conectó dos cuadrangulares que ayudaron a definir el resultado y colocarla a una victoria del campeonato.

¿QUÉ NECESITA CADA EQUIPO? Con el marcador global de 3-2, los Toros de Tijuana tienen dos oportunidades para conseguir el título, aunque buscarán resolver la serie en el sexto partido. Para los Olmecas de Tabasco, el escenario es distinto: necesitan ganar el martes para igualar la final a tres victorias por equipo y obligar a disputar un séptimo encuentro. Si la serie llega al Juego 7, este se celebraría el miércoles 16 de septiembre, también en el Toros Mobil Park, a las 20:35 horas del centro de México. Este partido únicamente se disputará si Tabasco logra imponerse en el sexto compromiso. La final enfrenta a dos organizaciones con aspiraciones históricas. Los Olmecas buscan su segundo campeonato de la LMB, después del conseguido en 1993, mientras que los Toros intentan sumar su tercer título de la pelota de verano en México. Por ahora, Tijuana tiene el control de la serie. El martes tendrá la oportunidad de cerrar la definición como visitante, mientras Tabasco tratará de mantener con vida su búsqueda del campeonato. Próximo juego: Toros de Tijuana vs. Olmecas de Tabasco Fecha: Martes 15 de septiembre Hora: 20:35 horas, tiempo del centro de México Sede: Toros Mobil Park, Villahermosa Transmisión: Claro SportsSerie: Tijuana gana 3-2