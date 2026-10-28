Centro Acuático 2000 gana el Torneo de Preequipos 2026 en Saltillo

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    Centro Acuático 2000 gana el Torneo de Preequipos 2026 en Saltillo
    Diez equipos participaron en las jornadas del 23 y 24 de octubre, con nadadores desde la categoría de 6 años y menores hasta juveniles. FOTO: ESPECIAL

Más de 300 nadadores de 10 equipos participaron en el Torneo de Preequipos 2026, celebrado en el Multideportivo El Sarape, donde CAM terminó en el segundo lugar general

La alberca semiolímpica del Multideportivo El Sarape reunió a más de 300 nadadores durante el Torneo de Preequipos 2026, celebrado el 23 y 24 de octubre en Saltillo, donde la Escuela Municipal de Natación CAM consiguió el segundo lugar de la clasificación general por equipos.

La competencia convocó a representantes de 10 equipos de la región, con participantes desde las categorías de 6 años y menores hasta juveniles, quienes tuvieron la oportunidad de medir sus avances y sumar experiencia en el agua.

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Durante el fin de semana, los nadadores participaron en las pruebas contempladas en el programa del torneo, en una actividad organizada por el Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte de Saltillo, con sede en las instalaciones del Multideportivo El Sarape.

En la clasificación general, el Centro Acuático 2000 se quedó con el primer puesto, seguido por la Escuela Municipal de Natación CAM, mientras que Colegios Hermanos completó el podio en la tercera posición.

El resultado representó un buen cierre de temporada para los alumnos de los Centros Acuáticos Municipales, que concluyeron sus actividades competitivas de 2026 después de un año de preparación y trabajo en la alberca.

Además del lugar obtenido por la escuela municipal, el torneo permitió a los participantes mostrar su evolución en las distintas categorías y adquirir experiencia frente a nadadores de otras instituciones. Para quienes se encuentran en las primeras etapas de formación, este tipo de encuentros funciona como una oportunidad para familiarizarse con la dinámica de las competencias y avanzar en su desarrollo deportivo.

Con la participación de más de 300 atletas, el Torneo de Preequipos 2026 reunió a exponentes de distintas edades y niveles de formación en Saltillo. La actuación de CAM, con el segundo lugar general, destacó entre los resultados de la competencia, que marcó el cierre de las actividades acuáticas municipales del año.

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Corin Zúñiga

Corin Zúñiga

Co-editora de la sección de Extremo para web e impreso, con experiencia en investigación de temas deportivos y sociales.

Licenciada en Ciencias de la Comunicación en Producción de Medios por la Universidad Autónoma de Coahuila.

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