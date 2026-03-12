Cerca de 200 ciclistas compiten en la Carrera La Joya MTB en Saltillo

Con una nutrida participación y un ambiente de convivencia deportiva, cerca de 200 ciclistas tomaron parte en la Carrera Ciclista La Joya MTB de Saltillo, competencia que reunió a pedalistas de distintos equipos y también a corredores independientes en un recorrido que puso a prueba la resistencia y la estrategia de cada participante. La prueba se llevó a cabo hace unos días y logró convocar a exponentes del ciclismo de montaña de diversas categorías, quienes enfrentaron rutas de 60, 45 y 22 kilómetros, además de una modalidad gravel, en un evento que combinó exigencia física con el entusiasmo de la comunidad ciclista. TE PUEDE INTERSAR: Finalissima 2026: Santiago Bernabéu toma ventaja para albergar el Argentina vs España de Messi y Lamine Yamal Entre los nombres que destacaron durante la jornada estuvieron Tadeo Veloz, César Franco Zúñiga, Héctor Morquecho, Sandra Reyes, Nancy Espinoza y Monserrat Hernández, quienes se colocaron entre los primeros lugares en sus respectivas divisiones.

La competencia también reflejó la presencia de numerosos equipos que forman parte del movimiento ciclista de la región. Entre ellos participaron agrupaciones como Scott Saltillo, Lain, Gallos Finos Bike, Vatio Kilo, Black Mamba, Tóxicos, Amazonas, Vipers, Don Chilaquil, Martes Nice, La Comadreja, Ciclo, Veeta, Rapators, XC Bikes, Los Clandestinos, Otros Bikes, MT Rex Bikes, Morenos Team, Arranados MTB, Rhinos, Ruba, Steel Bikes, Pandas, Ratte, Élitebike, Pig Eaters, Súper Lentos, Todos Gordos, Cyclo y Tortugas, entre otros colectivos y clubes que se sumaron a la jornada. En la distancia principal de 60 kilómetros, dentro de la rama varonil, el triunfo en la categoría de 30 años fue para Tadeo Veloz, mientras que Javier Telechea se llevó el primer lugar en la división de 20 años. En la categoría de 40 años, Óscar Casillas se quedó con el primer puesto, y en la de 50 años el ganador fue Óscar Romero. Por su parte, en la ruta de 45 kilómetros varonil, César Franco Zúñiga encabezó la categoría de 20 años, mientras que Jona Villanueva se impuso en la de 30 años. Rodrigo Fuentes obtuvo la victoria en la categoría de 40 años y Juan Antonio González hizo lo propio en la división de 50 años. En la modalidad gravel libre, el ganador fue Alexis Hernán Garza. En el recorrido de 22 kilómetros, Héctor Morquecho se adjudicó el primer lugar de la clasificación general. En las divisiones de edad, Mauricio López triunfó en la categoría de más de 50 años, mientras que Luis Fernando Gaytán fue el mejor en la categoría de menos de 34 años.

Dentro de la rama femenil también se registraron resultados destacados. En la prueba de 60 kilómetros, Sandra Reyes se quedó con el primer lugar en la categoría libre. En los 45 kilómetros, Nancy Espinoza ganó en la división de más de 35 años y Monserrat Hernández en la categoría de menos de 34 años. Además, Olga Rosales se llevó el primer sitio en la categoría libre de esta misma distancia. La Carrera Ciclista La Joya MTB volvió a reunir a decenas de pedalistas que, más allá de la competencia, compartieron una jornada dedicada al ciclismo de montaña y al impulso de esta disciplina en la región.

