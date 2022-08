Clásico tapatío totalmente deslucido entre Chivas y Atlas

Los Zorros , que la semana pasada rompieron una racha de tres derrotas al superar al sotanero Querétaro que no opuso resistencia, la tendrán más complicada ante un Guadalajara, que aunque no ha ganado, se presenta como un rival más complicado en el clásico de la ciudad de Guadalajara .

Después del duelo ante Chivas, los Zorros enfrentarán a Ciudad Juárez y Puebla en un lapso de siete días.

Anuncio

No es nada particular en contra del bicampeón.

Para darle un poco más de tiempo de trabajo a la selección mexicana, el torneo Apertura se jugará en solo cuatro meses y la final se jugará a finales de octubre. Es el torneo más corto, en cuanto a la duración, desde que se implantó el formato de dos torneos por año en 1996.

“En lo particular no nos ayuda, nos perjudica porque venimos de jugar una final que hemos ganado, pero no nos ha dado la posibilidad de hacer pretemporada”, agregó Cocca.

Anuncio