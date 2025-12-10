Revisarán las redes sociales y solicitarán información digital de los solicitantes de la VISA

En medios nacionales de los Estados Unidos, al igual que en las redes sociales, se ha difundido una presunta petición, por parte del presidente del Trump, sobre nuevos parámetros de investigación para todo turista que quiera ingresar a su país.

Los turistas de decenas de países deberán corresponder a las nuevas directrices, las cuales incluyen historial de internet y de las redes sociales.

La nueva condición planea afectar a turistas de países que usan Sistema Electrónico de Autorización de Viaje (ESTA); en dicho programa los visitantes solo pueden permanecer en los Estados Unidos por 90 días.

Analistas y creadores de contenido en Tiktok han mostrado su mayor preocupación, con respecto a esta nueva medida, ya que podría perjudicar al turismo y atenta contra los derechos digitales.

La propuesta podría significar una presunta dificultad para el próximo año, porque el evento mundial de la Copa del Mundo, de la FIFA, será celebrada en diferentes puntos de los Estados Unidos.

Los países que están sujetos al sistema de ESTA son los siguientes:

Chile, España, Reino Unido, Irlanda, Francia, Australia y Japón, entre otros; los turistas de dichos países también deben pagar una cuota única de 40 dólares.

Junto con el historial recopilatorio de las redes sociales, donde se estima que serán sancionadas cualquier mención ‘negativa’ del presidente Trump o del régimen, el turista deberá dar números de familiares, direcciones de correo utilizados en menos de 10 años y supuestamente, fotografías en familiares.

Se informó que esta medida también será implementada para visados de estudiantes o H-1B, para trabajos cualificados.

Para México, según la embajada de Estados Unidos en México, ciertos solicitantes de visado deben enlistar todos los nombres de usuario o identificadores de redes sociales de todas las plataformas que hayan utilizado en los últimos cinco años.

Cualquier tipo de omisión podrá causar amonestaciones o la prohibición de futuros trámites de visados.

La propuesta en cuestión fue presentada Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza y Departamento de Seguridad Nacional.