FGR asegura oficinas de la CATEM en Gómez Palacio tras cateo federal

GÓMEZ PALACIO, DGO.– La Fiscalía General de la República (FGR) aseguró las oficinas de la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México (CATEM) en este municipio, luego de un cateo que se prolongó por varias horas al interior del inmueble.

El aseguramiento ocurrió horas después de que el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, confirmara la detención de Édgar “N”, alias “Limones”, presunto integrante del grupo criminal “Los Cabrera” y quien se desempeñaba como secretario de Organización de la CATEM en Durango.

TE PUEDE INTERESAR: Otro preso aparece colgado en cárcel de Culiacán

De acuerdo con testimonios recabados en el lugar, el cateo inició desde la madrugada de este miércoles en las oficinas localizadas sobre la calle 20 de Noviembre, en el centro de Gómez Palacio, donde personal federal mantuvo resguardada la zona durante el despliegue operativo.

De manera simultánea, se realizaron operativos en las colonias El Ciprés e Hipódromo, en la capital del estado, como parte de las diligencias vinculadas a la misma línea de investigación que sigue la autoridad federal.

TE PUEDE INTERESAR: Sheinbaum, la aliada de los animales: PETA la corona persona del año

El cateo en la sede de la CATEM concluyó alrededor de las 14:40 horas, momento en el que la FGR colocó los sellos oficiales de aseguramiento en la fachada del inmueble, notificando formalmente su aseguramiento.

Asimismo, un inmueble ubicado frente a las oficinas sindicales también fue asegurado por las autoridades federales, sin que hasta el momento se haya informado sobre personas detenidas o decomisos derivados de esa acción.

TE PUEDE INTERESAR: Historia de México, pueblos originarios y... Trump: De esto trata ‘Grandeza’, el nuevo libro de AMLO

Las diligencias forman parte de la carpeta de investigación FED/FEMDO/FEIDMHDARV-DGO/0000492/2025, integrada por la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada, aunque no se han detallado públicamente los delitos específicos que se investigan.

Hasta el cierre de esta edición, ni la dirigencia nacional de la CATEM ni la FGR han emitido posicionamiento oficial adicional sobre el aseguramiento de las oficinas, mientras continúan las investigaciones. Con información de El Universal