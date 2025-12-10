Australia hace realidad su ‘histórica’ ley con la que veta a los menores de 16 en redes sociales
Tras la entrada en vigor de esta ley, otros países europeos, entre ellos Nueva Zelanda, Dinamarca y España, piensan en implentar un control más estricto en el acceso de los menores a las redes sociales con el fin de protegerlos de potenciales riesgos
SIDNEY- A partir del miércoles, miles de adolescentes australianos ya no tuvieron acceso a varias redes sociales después de que entrara en vigor de la pionera ley con la que se prohíbe que los menores de 16 años usen algunas plataformas; siendo esta una medida de la que hasta ahora no hay precedentes, y que Camberra calificó como “uno de los mayores cambios sociales y culturales” de las pasadas décadas.
Anika Wells, quien es la ministra de Comunicaciones australiana, confirmó que más de 200 mil cuentas de TikTok fueron desactivadas y precisó que habrá “cientos de miles más” en los próximos días.
¿CUALES SON LAS REDES SOCIALES VETADAS A LOS MENORES DE EDAD?
Con esta nueva legislación se obliga a Facebook, Instagram, Threads, TikTok, YouTube, Snapchat, X, Reddit, Discord, Twitch y Kick a que demuestren que han llevado acabo las “medidas razonables” para lograr identificar y desactivar los perfiles de usuarios que estén debajo de la edad permitida.
Por otra parte, las aplicaciones de mensajería, tales como WhatsApp o Messenger (de Faceook), quedaron excluidas en esta nueva ley poo lo que convirtieron en refugio para muchos adolescentes.
Por su parte, Julie Inman-Grant,quien es el responsable del organismo de Seguridad Electrónica (eSafety), defendió que con la nueva restricción lo que se busca es fomentar la alfabetización digital y al mismo tiempo proteger a los jóvenes de los posibles riesgos vinculados a la exposición temprana, entre ellos el ciberacoso, los contenidos violentos y la manipulación algorítmica.
ES CONSIDERADO UN PASO HISTÓRICO
En opinión de Anthony Albanese, quien es el primer ministro de Australia la entrada en vigor de la ley es un avance “histórico” y uno de los “mayores cambios sociales y culturales de las últimas décadas”; y resaltó que con esta medida el país se coloca “a la vanguardia mundial”.
TRAS LA ENTRADA EN VIGOR DE LA LEY, SE REGISTRA UN AUMENTO DE DESCARGAS EN LAS REDES SOCIALES
Una vez que entró en vigor esta nueva ley, se registró un incremento de lass descargas de aplicaciones de redes sociales.
Una de estas es Lemon8, que fue creada por los desarrolladores de TikTok, la que se ubicó en el primer lugar de la lista de descargas.
En el segundo puesto quedó Yope: Photo Chat Your Friends, que es una plataforma que funciona como un sistema de mensajería privada, parecida a WhatsApp.
Mientras que en el tercer puesto está Coverstar, misma que se promociona como “la alternativa más segura a TikTok para niños de 9 a 16 años”, explica la Agencia de Noticias EFE.
NUEVA ZELANDA, DINAMARCA Y ESPAÑA ENTRE LOS PAÍSES QUE SE PLANTEAN HACER UNA LEY COMO EN AUSTRALIA
Estas tres naciones, son algunos de los países que se ya están pensando en llevar acabo un un control más estricto en el acceso a los menores de edad a las redes sociales con el fin de protegerleos de potenciales riesgos.
En el mes de mayo, Christopher Luxon, quien es el primer ministro de Nueva Zelanda, defendió su intensión de impulsar una ley que inhabilite el acceso a las redes sociales a los menores de 16 años.
Esta propuesta de ley, de la que se desconoce aún cuándo podría ser presentada ante el Parlamento, exigiría a las empresas tecnológicas a realizar medidas con el objetivo de evitar que los adolescentes de 16 años puedan crear cuentas.
Así también, Colombia está impulsando en su congreso un proyecto de ley con el que se regular el uso de las redes sociales en los menores de 14 años con el propósito de impedirles acceder y crear cuentas en estas plataformas.
En el mes marzo del año en curso, el Gobierno español aprobó un anteproyecto de ley para proteger a los menores y que obliga a que los nuevos dispositivos incluyan un control parental.
Con información de la Agencia de Noticias EFE.