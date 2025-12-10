Australia hace realidad su ‘histórica’ ley con la que veta a los menores de 16 en redes sociales

SIDNEY- A partir del miércoles, miles de adolescentes australianos ya no tuvieron acceso a varias redes sociales después de que entrara en vigor de la pionera ley con la que se prohíbe que los menores de 16 años usen algunas plataformas; siendo esta una medida de la que hasta ahora no hay precedentes, y que Camberra calificó como “uno de los mayores cambios sociales y culturales” de las pasadas décadas.

Anika Wells, quien es la ministra de Comunicaciones australiana, confirmó que más de 200 mil cuentas de TikTok fueron desactivadas y precisó que habrá “cientos de miles más” en los próximos días.

¿CUALES SON LAS REDES SOCIALES VETADAS A LOS MENORES DE EDAD?

Con esta nueva legislación se obliga a Facebook, Instagram, Threads, TikTok, YouTube, Snapchat, X, Reddit, Discord, Twitch y Kick a que demuestren que han llevado acabo las “medidas razonables” para lograr identificar y desactivar los perfiles de usuarios que estén debajo de la edad permitida.

Por otra parte, las aplicaciones de mensajería, tales como WhatsApp o Messenger (de Faceook), quedaron excluidas en esta nueva ley poo lo que convirtieron en refugio para muchos adolescentes.

Por su parte, Julie Inman-Grant,quien es el responsable del organismo de Seguridad Electrónica (eSafety), defendió que con la nueva restricción lo que se busca es fomentar la alfabetización digital y al mismo tiempo proteger a los jóvenes de los posibles riesgos vinculados a la exposición temprana, entre ellos el ciberacoso, los contenidos violentos y la manipulación algorítmica.

ES CONSIDERADO UN PASO HISTÓRICO

En opinión de Anthony Albanese, quien es el primer ministro de Australia la entrada en vigor de la ley es un avance “histórico” y uno de los “mayores cambios sociales y culturales de las últimas décadas”; y resaltó que con esta medida el país se coloca “a la vanguardia mundial”.

TRAS LA ENTRADA EN VIGOR DE LA LEY, SE REGISTRA UN AUMENTO DE DESCARGAS EN LAS REDES SOCIALES

Una vez que entró en vigor esta nueva ley, se registró un incremento de lass descargas de aplicaciones de redes sociales.

Una de estas es Lemon8, que fue creada por los desarrolladores de TikTok, la que se ubicó en el primer lugar de la lista de descargas.