México suma casos humanos de ‘barrenador’ y el brote crece

Noticias
/ 10 diciembre 2025
    México suma casos humanos de ‘barrenador’ y el brote crece
Carlos M.M.
por Carlos M.M.

Plagas

Localizaciones


CDMX

Organizaciones


SEGOB

Las autoridades de salud confirmaron cinco nuevos casos humanos de miasis por gusano barrenador en una sola semana, en plena expansión de la plaga afectando también al ganado

CDMX.- Durante la semana epidemiológica correspondiente al 23 al 29 de noviembre de 2025, México confirmó cinco nuevos casos de miasis en personas a causa del gusano barrenador (larvas de Cochliomyia hominivorax), según datos oficiales.

Los casos recientes se registraron en los estados de Quintana Roo y Chiapas, y los afectados son hombres adultos con lesiones en diversas partes del cuerpo. Todos se encuentran bajo tratamiento médico.

Este nuevo repunte ocurre al mismo tiempo que la plaga continúa afectando al ganado en varias entidades, lo cual mantiene en alerta a las autoridades sanitarias y zoosanitarias.

En particular, en el estado de Yucatán se han acumulado varios casos humanos este año.

Las autoridades recomiendan extremar medidas de higiene ante heridas —incluso cortes, raspaduras o cirugías recientes—, ya que la infestación se produce cuando las larvas logran depositarse en tejido vivo.

Además, recordaron que la infestación no solo ocurre en humanos: la plaga está activa entre el ganado, lo que complica su control, incrementa el riesgo de nuevos brotes y afecta también la cadena productiva agropecuaria.

El resurgimiento del gusano barrenador —erradicado del país en décadas anteriores— ha obligado a las autoridades a reforzar la vigilancia epidemiológica y zoosanitaria, así como a impulsar campañas de educación sanitaria en zonas rurales y de contacto con animales.

Mientras tanto, los servicios de salud piden que ante síntomas como dolor, supuración, mal olor, sensación de movimiento bajo la piel o presencia visible de larvas, la persona acuda de inmediato a una unidad médica, especialmente si tiene heridas abiertas.

El caso destaca por su gravedad potencial para la salud pública y el impacto en el sector ganadero: la vigilancia y el control del gusano barrenador se mantienen como prioridad para evitar su propagación y proteger tanto a la población como a los animales. Con información de Milenio

Carlos M.M.

Carlos Eduardo Martínez Mirón (1992), editor y escritor con experiencia en diversos medios informativos, colaborando en las secciones de negocios, tecnología, internacional, entre otros. Ha trabajado como corrector y coeditor en proyectos editoriales tanto científicos como culturales, además de publicar obra propia y colaborar como ghost writter en títulos a nivel nacional.

