Diputados aprueban aranceles sobre productos de Asia, Medio Oriente, Brasil y Sudáfrica

México
/ 10 diciembre 2025
    Diputados aprueban aranceles sobre productos de Asia, Medio Oriente, Brasil y Sudáfrica
    Los aranceles van dirigidos a productos de China, Corea del Sur, India, Vietnam, Tailandia, Brasil, Indonesia, Taiwán, Nicaragua, Emiratos Árabes Unidos y Sudáfricа. FOTO: ESPECIAL

La reforma a la Ley de los Impuestos Generales de Importación y Exportación se aprobó en lo general con 281 votos a favor, 24 en contra y 149 abstenciones

La Cámara de Diputados a nivel nacional aprobó la reforma de la Ley de los Impuestos Generales de Importación y Exportación para establecer nuevas tarifas arancelarias a productos de importación, principalmente a naciones de Asia.

Con una votación de 281 votos a favor, 24 en contra y 149 abstenciones (provenientes de la bancada del Partido del Trabajo) se aprobaron en lo general estos cambios legislativos, con el fin de lograr una “una reindustrialización soberana, sostenible e incluyente” de sectores clave de la economía mexicana.

TE PUEDE INTERESAR: Canasta básica, con mayor alza de precio en dos años

Según el boletín no. 2997 de la Cámara de Diputados, “la medida propuesta se enfoca en un conjunto de países que mantienen una participación significativa en el flujo comercial hacia México, entre ellos China, Corea del Sur, India, Vietnam, Tailandia, Brasil, Indonesia, Taiwán, Nicaragua, Emiratos Árabes Unidos y Sudáfricа”. Cuatro de estos países forman parte de los BRICS.

La tarifas arancelarias a la importación serán sobre las siguientes 1463 mercancías:

141 autopartes

13 autos ligeros

308 vestido

79 plásticos

248 siderúrgico

18 electrodomésticos

37 juguetes

398 textiles

28 muebles

49 calzado

18 productos de marroquinería

47 papel y cartón

8 motocicletas

21 aluminio1 remolques

25 vidrio

24 jabones, perfume y cosméticos

Con esta iniciativa presidencial se pretende “incentivar la producción local, fomentar la sustitución de importaciones y fortalecer las cadenas de valor nacionales”. Esto responde a que la utilización de tarifas arancelarias es una estrategia de economía internacional para proteger intereses económicos.

TAMBIÉN SE APRUEBA LA LEY EN LO PARTICULAR

Los diputados federales también votaron los apartados específicos de la Ley de los Impuestos Generales de Importación y Exportación con 278 votos a favor, 25 en contra y 136 abstenciones.

Los cambios particulares de esta Ley fueron el ajuste en las tarifas arancelarias en materia de textiles. También se incluyó un cambio al artículo cuarto transitorio que precisa que la Secretaría de Economía podrá “implementar mecanismos e instrumentos jurídicos específicos correspondientes para la importación de mercancías provenientes de países con los que el Estado mexicano no tenga tratados de libre comercio en vigor”.

Por lo anterior, la reforma fue enviada al Senado para sus efectos constitucionales en torno a la revisión y aprobación de la ley.

EN FRASES EL DEBATE DE LOS LEGISLADORES POR LOS ARANCELES

Las y los legisladores de Morena, PAN, PVEM, PT, PRI y MC tuvieron desacuerdos técnicos, políticos y hasta ideológicos por esta reforma. Aquí algunas frases en favor y en contra de esta iniciativa legislativa:

“Nosotros deliberadamente lo decimos, buscamos y defendemos un acercamiento con los BRICS”, Adrián González Naveda (PT).

“Forzar una transición sin tiempo suficiente puede romper cadenas productivas completas”, Luis Gerardo Sánchez Sánchez (PRI).

“Esta iniciativa nace del diálogo: fueron más de 50 espacios de participación entre cámaras, asociaciones y agentes económicos [...] para dar forma a esta nueva política de transformación empresarial”, Julio Javier Scherer Pareyón (PVEM).

“No es una estrategia, es un manotazo: es improvisación económica convertida en decreto”, Marcelo de Jesús Torres Cofiño (PAN).

“Y voy a hablarle de tú a tú a los industriales y decirles ‘tú que me satanizaste todo la vida de que la izquierda te iba a destruir, hoy te estamos protegiendo’”, Ricardo Monreal Ávila (Morena).

“Un arancel mal calculado no protege a México, lo frena. Un arancel improvisado no fortalece a la industria nacional, la encarece”, Paola Michell Longoria López (MC).

Temas


Leyes
Economía
Aranceles

Localizaciones


México

Organizaciones


Congreso De La Unión

true

Diego Hernández

Me llamo Diego Hernández Romero y soy originario de Saltillo, Coahuila. Soy licenciado en Economía por la Universidad Autónoma de Coahuila y maestro en Sociología Política por el Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora, donde también realicé cursos sobre Historia Oral y etnografía social. Me interesan las discusiones sobre procesos de memoria, contextos de violencia generalizada y prolongada, así como movimientos sociales y acciones colectivas. He publicado en el medio digital Heridas Abiertas. ¡Me encanta la saga de Silent Hill en todos sus aspectos!

COMENTARIOS

Selección de los editores
Detienen a “El Limones”, pieza clave de Los Cabrera. García Harfuch agradece a Coahuila su colaboración. Operativo federal logra asegurar armas y frenar una red de extorsión en La Laguna.

García Harfuch agradece al Gobierno de Coahuila por colaborar en detención de integrante de ‘Los Cabrera’
También la reconoce como una “científica destacada con un doctorado en ingeniería energética”.

Sheinbaum, entre las cinco mujeres más poderosas del planeta
La OPS advierte aumento de la influenza H3N2 en el hemisferio norte. México debe reforzar vacunación, vigilancia y prevención ante este subtipo altamente contagioso. Conoce síntomas, riesgos y medidas clave.

‘Súper Gripe’ amenaza a México; reportan casos en EU y Europa ¿Cómo se contagia?
Momento. El puertorriqueño vuelve a México con su gira mundial y un montaje completo que incluye la emblemática casita.

Bad Bunny regresa con todo a México: inicia maratón de 8 conciertos en CDMX
Pese a que en la Ley Federal del Trabajo el 12 de diciembre no es considerado un día de descanso obligatorio, hay todo un sector laboral que sí descansará

Estos trabajadores no laborarán el 12 de diciembre en México
Sheinbaum confirma nuevas reuniones con EU para definir el cumplimiento del Tratado de Aguas de 1944. México busca un acuerdo justo sin afectar su abasto hídrico y evitar aranceles.

Aún no se tiene resolución tras Ley de Aguas; habrá reuniones: Sheinbaum
César Duarte, ex gobernador de Chihuahua, cuando fue extraditado a México desde Estados Unidos.

Dictan prisión preventiva a exgobernador César Duarte por desvío

Los organizadores dijeron que ella había “hecho todo lo posible para asistir a la ceremonia de hoy”, pero que “su viaje implicaba un peligro extremo”.

Hija de María Corina Machado recibe el Premio Nobel de la Paz por la seguridad de su madre