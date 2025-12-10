Diputados aprueban aranceles sobre productos de Asia, Medio Oriente, Brasil y Sudáfrica

La tarifas arancelarias a la importación serán sobre las siguientes 1463 mercancías :

Según el boletín no. 2997 de la Cámara de Diputados, “la medida propuesta se enfoca en un conjunto de países que mantienen una participación significativa en el flujo comercial hacia México, entre ellos China, Corea del Sur, India, Vietnam, Tailandia, Brasil, Indonesia, Taiwán, Nicaragua, Emiratos Árabes Unidos y Sudáfricа” . Cuatro de estos países forman parte de los BRICS.

Con una votación de 281 votos a favor, 24 en contra y 149 abstenciones (provenientes de la bancada del Partido del Trabajo) se aprobaron en lo general estos cambios legislativos, con el fin de lograr una “una reindustrialización soberana, sostenible e incluyente” de sectores clave de la economía mexicana.

La Cámara de Diputados a nivel nacional aprobó la reforma de la Ley de los Impuestos Generales de Importación y Exportación para establecer nuevas tarifas arancelarias a productos de importación, principalmente a naciones de Asia.

Con esta iniciativa presidencial se pretende “incentivar la producción local, fomentar la sustitución de importaciones y fortalecer las cadenas de valor nacionales”. Esto responde a que la utilización de tarifas arancelarias es una estrategia de economía internacional para proteger intereses económicos.

TAMBIÉN SE APRUEBA LA LEY EN LO PARTICULAR

Los diputados federales también votaron los apartados específicos de la Ley de los Impuestos Generales de Importación y Exportación con 278 votos a favor, 25 en contra y 136 abstenciones.

Los cambios particulares de esta Ley fueron el ajuste en las tarifas arancelarias en materia de textiles. También se incluyó un cambio al artículo cuarto transitorio que precisa que la Secretaría de Economía podrá “implementar mecanismos e instrumentos jurídicos específicos correspondientes para la importación de mercancías provenientes de países con los que el Estado mexicano no tenga tratados de libre comercio en vigor”.

Por lo anterior, la reforma fue enviada al Senado para sus efectos constitucionales en torno a la revisión y aprobación de la ley.

EN FRASES EL DEBATE DE LOS LEGISLADORES POR LOS ARANCELES

Las y los legisladores de Morena, PAN, PVEM, PT, PRI y MC tuvieron desacuerdos técnicos, políticos y hasta ideológicos por esta reforma. Aquí algunas frases en favor y en contra de esta iniciativa legislativa:

“Nosotros deliberadamente lo decimos, buscamos y defendemos un acercamiento con los BRICS”, Adrián González Naveda (PT).

“Forzar una transición sin tiempo suficiente puede romper cadenas productivas completas”, Luis Gerardo Sánchez Sánchez (PRI).

“Esta iniciativa nace del diálogo: fueron más de 50 espacios de participación entre cámaras, asociaciones y agentes económicos [...] para dar forma a esta nueva política de transformación empresarial”, Julio Javier Scherer Pareyón (PVEM).

“No es una estrategia, es un manotazo: es improvisación económica convertida en decreto”, Marcelo de Jesús Torres Cofiño (PAN).

“Y voy a hablarle de tú a tú a los industriales y decirles ‘tú que me satanizaste todo la vida de que la izquierda te iba a destruir, hoy te estamos protegiendo’”, Ricardo Monreal Ávila (Morena).

“Un arancel mal calculado no protege a México, lo frena. Un arancel improvisado no fortalece a la industria nacional, la encarece”, Paola Michell Longoria López (MC).