Exhibirán a deudores de pensión: avalan padrón público en Hidalgo

/ 10 diciembre 2025
    Exhibirán a deudores de pensión: avalan padrón público en Hidalgo
    El Congreso de Hidalgo se suma a los esfuerzos a nivel nacional para fortalecer los instrumentos legales que garanticen los derechos de la niñez y adolescencia. /FOTO: ESPECIAL

La reforma busca garantizar el derecho a los alimentos de niñas, niños y adolescentes mediante un padrón de consulta pública que permitirá identificar a quienes incumplan

CDMX.- Con 19 votos a favor, integrantes de la LXVII Legislatura del Congreso del Estado de Hidalgo aprobaron el dictamen de reforma a la Ley para la Familia del Estado, con el que se hará público el Registro de Deudores Alimentarios, como una medida para garantizar el derecho a los alimentos de niñas, niños y adolescentes.

Durante la sesión ordinaria, las y los legisladores avalaron la iniciativa presentada por la diputada de Morena, Tania Meza, la cual establece que las personas obligadas al pago de la pensión alimenticia que incumplan podrán ser inscritas en un padrón de acceso público, bajo los lineamientos que marca la legislación en materia de protección de datos personales.

Se informó que el carácter público del registro tiene como finalidad priorizar el interés superior de la infancia por encima de los derechos patrimoniales y de privacidad de las personas deudoras, al tratarse de un tema de orden público y de protección a derechos fundamentales.

El decreto aprobado reforma los párrafos primero y segundo del artículo 141 Bis de la Ley para la Familia del Estado de Hidalgo, con el objetivo de establecer con claridad los supuestos para la inscripción de las personas morosas en el padrón.

De acuerdo con la reforma, será considerada deudora alimentaria morosa toda persona que incumpla con el pago de la pensión durante 90 días consecutivos o discontinuos en un periodo de un año. En estos casos, salvo que acredite estar al corriente, cancele el adeudo o formalice un convenio de pago, podrá ser integrada al registro.

El incumplimiento dará pie a que el juez familiar ordene de manera inmediata la inscripción en el Registro de Deudores y Deudoras Alimentarios Morosos, con lo que se busca evitar dilaciones en los procedimientos y fortalecer los mecanismos de cumplimiento.

El plazo de 90 días establecido permitirá, según lo aprobado, diferenciar entre un retraso eventual y un incumplimiento sostenido, con el objetivo de aplicar la medida a quienes de manera reiterada evadan su responsabilidad legal.

Con esta reforma, el Congreso de Hidalgo se suma a los esfuerzos a nivel nacional para fortalecer los instrumentos legales que garanticen los derechos de la niñez y adolescencia, y desincentivar el incumplimiento de obligaciones alimentarias. Con información de El Universal

