Coahuila albergará la Olimpiada Nacional 2027; Saltillo, Monclova y Torreón se perfilan como sedes

Coahuila volverá a ser escenario de la Olimpiada Nacional en 2027, luego de que el estado fuera confirmado como una de las sedes de la máxima competencia deportiva infantil y juvenil de México, durante la Sesión del Consejo Directivo y Pleno de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade). La entidad tendrá participación como sede en nueve disciplinas, entre ellas algunas con presencia importante en el deporte coahuilense: tiro con arco, básquetbol, básquetbol 3x3, béisbol, Béisbol 5, softbol, rugby 7, charrería y rodeo.

La confirmación se realizó este martes 22 de septiembre, en una reunión encabezada por Rommel Pacheco Marrufo, titular de la Conade. Por Coahuila acudieron Antonio Cepeda Licón, director del Instituto Estatal del Deporte de Coahuila (Inedec), y Cindy Dávila Cavazos, directora de Calidad en el Deporte. Con esta designación, Coahuila formará parte del grupo de entidades que recibirán las competencias de la edición 2027. Hidalgo tendrá 13 disciplinas, Veracruz también 13, mientras que Tamaulipas albergará nueve y Oaxaca ocho. La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) contará con una disciplina.

TRES MUNICIPIOS SE PERFILAN Aunque todavía no existe una distribución oficial de las competencias dentro del estado, Saltillo, Monclova y Torreón aparecen como los municipios que podrían recibir las diferentes disciplinas. La definición de los escenarios será uno de los siguientes pasos para la organización de la justa, pues cada deporte requerirá instalaciones con características específicas para desarrollar sus competencias. Para Coahuila, el regreso de la Olimpiada Nacional representa también una oportunidad para que atletas de diferentes municipios compitan como locales ante representantes de todo el país. El antecedente más reciente se remonta a 2021, cuando el estado recibió la competencia. Ahora, seis años después, la justa regresará a territorio coahuilense dentro de un calendario que reunirá a jóvenes deportistas de distintas entidades. EL TIRO CON ARCO, OTRO ATRACTIVO Entre las disciplinas asignadas destaca el tiro con arco, deporte que durante los últimos años ha tenido una presencia constante en Coahuila y que recientemente colocó al estado en el mapa internacional con la realización de la Final de la Hyundai Archery World Cup 2026 en el Centro Histórico de Saltillo. Ese evento reunió en la capital coahuilense a 32 de los mejores arqueros del mundo y permitió mostrar la infraestructura y capacidad de organización del estado para competencias de alto nivel.

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La Olimpiada Nacional tendrá otra dimensión, enfocada en las categorías infantiles y juveniles, pero permitirá nuevamente que instalaciones y municipios coahuilenses reciban a deportistas provenientes de diferentes partes de México. Con la confirmación de Coahuila como sede, comienza ahora una etapa de organización que deberá definir escenarios, calendarios y logística. Por lo pronto, el estado ya tiene asegurada una nueva cita con el deporte juvenil nacional y serán nueve disciplinas las que pondrán a prueba a los futuros representantes del deporte mexicano.