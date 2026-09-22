Tigres, convertido en un hospital, se prepara para enfrentar a un crecido Puebla

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    Tigres, convertido en un hospital, se prepara para enfrentar a un crecido Puebla
    El duelo ante La Franja cambió de horario y comenzará a las 21:10 horas del sábado, pero el horario es de lo menos que se preocupan los felinos. FOTO: REPORTE MÉXICO

Además de cinco jugadores lesionados se reporta que Rómulo Zwarg estará fuera entre tres y cuatro semanas por un desgarro en la pierna izquierda

El panorama médico de Tigres de la UANL se complicó de cara a la Jornada 10 del Apertura 2026, luego de confirmarse la lesión de Rômulo Zwarg, quien estará fuera de actividad entre tres y cuatro semanas por un desgarro en la pierna izquierda.

El mediocampista brasileño estaba contemplado para iniciar el partido del pasado viernes ante los Bravos de Ciudad Juárez, pero sintió la molestia muscular durante el calentamiento y finalmente cedió su lugar a César Araújo.

La lesión representa una baja importante para el conjunto dirigido por Víctor Manuel Vucetich, especialmente porque Rômulo se había consolidado como una de las alternativas habituales en el mediocampo felino. El propio club lo registra como mediocampista y destaca su capacidad para colaborar tanto en recuperación como en salida de balón.

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Aunque Tigres todavía no ha difundido un reporte médico oficial con el diagnóstico detallado, distintos reportes coinciden en que el brasileño tendrá que permanecer fuera de las canchas durante varias semanas. La estimación publicada este martes apunta a tres o cuatro semanas de recuperación.

La baja de Zwarg se suma a una situación médica que ya había obligado al cuerpo técnico universitario a realizar modificaciones en su alineación durante las últimas jornadas.

El caso de Jesús Garza también genera atención. El lateral derecho será reservado para el encuentro ante Puebla debido a un fuerte golpe en la pierna derecha, después de haber disputado los Clásicos Regios y el encuentro ante Juárez con molestias.

LOROÑA APUNTA A LA BANDA DERECHA

Ante la ausencia de Garza, Vladimir Loroña aparece como la principal alternativa para ocupar la lateral derecha. El futbolista ya recuperó ritmo después del desgarro que sufrió en agosto y podría recibir nuevamente la responsabilidad de arrancar como titular.

La situación de Loroña es particularmente relevante porque el propio defensor había estado entre los jugadores que anteriormente se encontraban en proceso de recuperación. Su regreso le ofrece a Vucetich una solución para cubrir una zona que volverá a sufrir modificaciones.

De esta manera, el problema de Tigres no se limita a una sola posición. El equipo ha tenido que realizar ajustes constantes en defensa y mediocampo debido a las diferentes lesiones que han afectado al plantel durante el torneo.

¿CUÁLES SON LAS BAJAS QUE TIENE TIGRES?

Con Zwarg y Garza fuera para el compromiso ante Puebla, Tigres tendrá seis jugadores considerados entre las ausencias médicas para la Jornada 10:

Rômulo Zwarg presenta un desgarro en la pierna izquierda, Jesús Garza tiene golpe en la pierna derecha; Marcelo Flores presenta una lesión muscular; Francisco Reyes continúa en rehabilitación; Jesús Angulo tiene una molestia físicano especificada y Osvaldo Rodríguez se halla en proceso de recuperación.

El panorama de Tigres tendrá otro ingrediente para su siguiente compromiso: el partido contra Puebla cambió de horario. El encuentro correspondiente a la Jornada 10 estaba programado originalmente para el sábado 26 de septiembre a las 19:00 horas, pero la Liga MX confirmó que ahora comenzará a las 21:10 horas en el Estadio Universitario.

El ajuste se realizó para evitar que el encuentro se empalmara con el México vs. Colombia, programado para ese mismo sábado y que marcará el debut de Rafael Márquez como director técnico de la Selección Mexicana.

Así, los aficionados que acudirán al Estadio Universitario deberán tomar en cuenta que el silbatazo inicial será a las 21:10 horas, una modificación de más de dos horas respecto al horario original.

UN VOLCÁN CON MUCHAS DUDAS

Tigres llegará al compromiso después de caer 2-0 ante FC Juárez en la Jornada 9, resultado que dejó al conjunto universitario con siete puntos después de nueve partidos, de acuerdo con los registros disponibles antes del duelo ante Puebla.

En contraste, Puebla suma 14 unidades, producto de cuatro triunfos, dos empates y tres derrotas, por lo que el duelo representa también una oportunidad para que Tigres intente recuperar terreno en la clasificación.

El equipo felino tendrá ahora varios días para preparar el encuentro y determinar la combinación que utilizará para suplir las ausencias. La recuperación de algunos elementos será seguida de cerca durante la semana, mientras que Rômulo Zwarg tendrá que iniciar un proceso más prolongado debido al desgarro.

Con seis bajas médicas reportadas para el compromiso y modificaciones obligadas en su alineación, Tigres recibirá a Puebla en un escenario poco habitual: con la necesidad de ajustar piezas y, al mismo tiempo, buscar una reacción después de la derrota sufrida en la frontera.

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Pascual Escandón

Pascual Escandón

Periodista potosino radicado en Saltillo Coahuila, con una experiencia de más de 20 años en medios impresos y la web, como reportero y editor.

Licenciado en Comunicación por la Universidad Autónoma de Coahuila. Manejo principalmente de noticias locales, comunitarias, deportivas y policiacas.

Hago lo que me gusta y se me retribuye. Eso es felicidad.

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