Coahuila cierra la Paralimpiada Nacional 2026 con 17 medallas: estos fueron sus protagonistas

Coahuila concluyó su participación en la Paralimpiada Nacional Conade 2026 con 17 medallas: tres de oro, nueve de plata y cinco de bronce. La delegación estatal, integrada por 34 deportistas, se despidió de las competencias celebradas en Jalisco tras un cierre de cuatro podios en paratletismo. El cierre más destacado lo firmó Hilario Ruiz Reyes, campeón de los 400 metros planos en la clasificación T22, categoría Juvenil Mayor.

El coahuilense cruzó la meta en 1:25.09 minutos y aseguró el tercer oro de la representación estatal. Christian Gutiérrez Flores subió dos veces al podio en Juvenil Mayor T37. Primero conquistó el bronce de los 200 metros planos, al detener el cronómetro en 28.93 segundos, y también obtuvo plata en salto de longitud con una marca máxima de 4.03 metros. Su doblete impulsó la cosecha del representativo coahuilense. La otra presea de la última jornada llegó en impulso de bala. Jesús Rangel Villa consiguió el subcampeonato de la clasificación F21, categoría Juvenil Superior, gracias a un lanzamiento de 7.26 metros, y añadió otra plata. Otra disciplina protagonista fue el paratenis de mesa, que contribuyó con ocho medallas: dos oros, tres platas y tres bronces. Ana Victoria Alvarado García, en TT9, y Gabriel de la Rosa de la Garza, en TT5, conquistaron los títulos individuales y encabezaron el balance de los especialistas coahuilenses.

La Paralimpiada Nacional se desarrolló del 20 de septiembre al 10 de octubre y reunió a alrededor de 2 mil 900 participantes de todo México. Coahuila también compitió en paranatación y futbol para ciegos; en este último deporte terminó en cuarto lugar, después de caer ante Nuevo León por el bronce. Aunque la delegación dejó actuaciones individuales relevantes, las 17 medallas quedaron por debajo de las 22 registradas en 2025, de acuerdo con el medallero oficial. El balance abre una nueva etapa de evaluación y preparación para los jóvenes exponentes del deporte adaptado en la entidad. El trabajo seguirá de cara al año 2027.

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