América toma la cima de la Liga MX: así quedó la tabla general tras la Jornada 11 del Apertura 2026

La pelea por la cima está al rojo vivo. Toluca, que cayó 3-2 frente a Tigres en el Estadio Universitario, bajó al segundo puesto con 20 unidades, las mismas que Querétaro.

Aunque empató 1-1 con Monterrey durante su 110 aniversario, las Águilas llegaron a 21 puntos y aprovecharon la derrota del Toluca para colocarse en lo más alto de la tabla general.

El América recuperó el liderato del Apertura 2026 de la Liga MX al finalizar la Jornada 11.

Los Gallos Blancos son terceros por diferencia de goles después de superar 2-0 al Atlante, consolidándose como una de las revelaciones del campeonato.

Chivas ocupa la cuarta plaza con 19 puntos tras empatar 1-1 ante Atlas en el Clásico Tapatío.

León y los rojinegros le siguen con 18 unidades cada uno; Cruz Azul aparece séptimo con 17, mientras que Tijuana cierra los ocho puestos de clasificación con 15 puntos.

La Máquina dejó escapar la oportunidad de acercarse a los líderes al igualar 3-3 con Pumas en CU.

Los universitarios siguen aún lejos de la zona de Liguilla: están en la duodécima posición con 13 unidades, pese al espectáculo ofensivo en el cierre de la fecha.

El primer equipo fuera de los ocho mejores es Puebla, noveno con 15 puntos, pero detrás de Xolos por diferencia de goles.

Monterrey es décimo con 14 y Pachuca undécimo con 13. También suman 13 unidades Tigres y Santos Laguna, ubicados en los puestos 13 y 14, respectivamente.

Los Guerreros fueron protagonistas de la fecha al vencer 2-1 como visitantes al Atlético de San Luis y encadenar su cuarta victoria consecutiva.

El repunte mantiene vivo al conjunto lagunero en la lucha por los puestos de clasificación, pese a su diferencia de goles negativa.

En la parte baja, Atlético de San Luis tiene 12 puntos; Atlante, 11; Necaxa, nueve, y FC Juárez permanece en el último lugar con apenas cuatro unidades.