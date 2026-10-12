América toma la cima de la Liga MX: así quedó la tabla general tras la Jornada 11 del Apertura 2026

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    América toma la cima de la Liga MX: así quedó la tabla general tras la Jornada 11 del Apertura 2026
    América arrebató el liderato del Apertura 2026 al Toluca y encabeza la Liga MX con 21 puntos, pese a su empate ante Monterrey. FOTO: MEXSPORT

Toluca pierde terreno, Querétaro amenaza el liderato y la pelea por los ocho boletos a la Liguilla se aprieta con seis fechas por disputar

El América recuperó el liderato del Apertura 2026 de la Liga MX al finalizar la Jornada 11.

Aunque empató 1-1 con Monterrey durante su 110 aniversario, las Águilas llegaron a 21 puntos y aprovecharon la derrota del Toluca para colocarse en lo más alto de la tabla general.

La pelea por la cima está al rojo vivo. Toluca, que cayó 3-2 frente a Tigres en el Estadio Universitario, bajó al segundo puesto con 20 unidades, las mismas que Querétaro.

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Los Gallos Blancos son terceros por diferencia de goles después de superar 2-0 al Atlante, consolidándose como una de las revelaciones del campeonato.

Chivas ocupa la cuarta plaza con 19 puntos tras empatar 1-1 ante Atlas en el Clásico Tapatío.

León y los rojinegros le siguen con 18 unidades cada uno; Cruz Azul aparece séptimo con 17, mientras que Tijuana cierra los ocho puestos de clasificación con 15 puntos.

La Máquina dejó escapar la oportunidad de acercarse a los líderes al igualar 3-3 con Pumas en CU.

Los universitarios siguen aún lejos de la zona de Liguilla: están en la duodécima posición con 13 unidades, pese al espectáculo ofensivo en el cierre de la fecha.

El primer equipo fuera de los ocho mejores es Puebla, noveno con 15 puntos, pero detrás de Xolos por diferencia de goles.

Monterrey es décimo con 14 y Pachuca undécimo con 13. También suman 13 unidades Tigres y Santos Laguna, ubicados en los puestos 13 y 14, respectivamente.

Los Guerreros fueron protagonistas de la fecha al vencer 2-1 como visitantes al Atlético de San Luis y encadenar su cuarta victoria consecutiva.

El repunte mantiene vivo al conjunto lagunero en la lucha por los puestos de clasificación, pese a su diferencia de goles negativa.

En la parte baja, Atlético de San Luis tiene 12 puntos; Atlante, 11; Necaxa, nueve, y FC Juárez permanece en el último lugar con apenas cuatro unidades.

La competencia entra en una etapa decisiva: solamente los primeros ocho avanzarán a la Liguilla, sin Play-In.

América, Querétaro, Tijuana y Monterrey tienen un compromiso pendiente de la Jornada 7, factor que podría cambiar el panorama.

La Fecha 12 abrirá el viernes 16 de octubre, mientras el duelo León-América y el choque Chivas-Tigres sobresalen el fin de semana.

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Alejandro Morteo

Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

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