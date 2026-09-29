Coahuilense Marcos López conquista dos oros y una plata en wushu en China

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    Coahuilense Marcos López conquista dos oros y una plata en wushu en China
    El deportista se formó bajo la enseñanza de su padre y maestro, el shifu Alfredo López Rodríguez. FOTO: INEDEC

El representante de la Comarca Lagunera obtuvo dos medallas de oro y una de plata durante su participación en una competencia internacional de wushu en Hainan Haikou

El wushu llevó al coahuilense Marcos López Camarillo hasta China, donde el representante de la Comarca Lagunera consiguió tres medallas durante su participación en un campeonato internacional celebrado en Hainan Haikou.

El atleta obtuvo dos preseas de oro y una de plata entre el 25 y 26 de septiembre, en una competencia que reunió a más de mil 500 deportistas procedentes de más de 15 países.

López Camarillo subió a lo más alto del podio en las modalidades de manos libres y bastón, mientras que en sable consiguió la medalla de plata. Las tres pruebas forman parte de las diferentes especialidades que integran el wushu, disciplina de origen chino en la que el lagunero ha construido su trayectoria.

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Para llegar a este nivel, Marcos López ha mantenido durante años una preparación ligada a su propia familia. Su formación comenzó bajo la enseñanza de su padre y maestro, el shifu Alfredo López Rodríguez, con quien ha desarrollado su carrera dentro de las artes marciales.

El deportista, identificado en el ámbito marcial como “El Gran Dragón”, también ha trasladado parte de esa experiencia a la enseñanza. Actualmente se desempeña como instructor en el Centro Marcial Gimnasio Torreón, ubicado dentro de la Unidad Deportiva Torreón, donde trabaja con nuevas generaciones de practicantes.

$!El atleta lagunero ganó el oro en las modalidades de manos libres y bastón.
El atleta lagunero ganó el oro en las modalidades de manos libres y bastón. FOTO: INEDEC

Su participación en China contó con el acompañamiento del Instituto Estatal del Deporte de Coahuila (Inedec), encabezado por Antonio Cepeda Licón, como parte del respaldo a la representación estatal en competencias fuera del país.

Los resultados obtenidos en Hainan Haikou se incorporan a una trayectoria que incluye participaciones y campeonatos tanto en escenarios nacionales como internacionales.

Más allá de las tres medallas, la competencia en territorio chino también representó una oportunidad para medir su preparación frente a atletas de distintos países y continuar con una carrera que combina la participación competitiva con la formación de nuevos exponentes del wushu en La Laguna.

$!El representante de Coahuila continúa su trayectoria internacional dentro del wushu.
El representante de Coahuila continúa su trayectoria internacional dentro del wushu. FOTO: INEDEC

Con dos oros y una plata, Marcos López Camarillo cerró su participación internacional con tres preseas que amplían su palmarés y mantienen a un representante de Coahuila dentro de los escenarios internacionales de esta disciplina.

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Corin Zúñiga

Corin Zúñiga

Co-editora de la sección de Extremo para web e impreso, con experiencia en investigación de temas deportivos y sociales.

Licenciada en Ciencias de la Comunicación en Producción de Medios por la Universidad Autónoma de Coahuila.

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