Coahuilense Marcos López conquista dos oros y una plata en wushu en China

El wushu llevó al coahuilense Marcos López Camarillo hasta China, donde el representante de la Comarca Lagunera consiguió tres medallas durante su participación en un campeonato internacional celebrado en Hainan Haikou. El atleta obtuvo dos preseas de oro y una de plata entre el 25 y 26 de septiembre, en una competencia que reunió a más de mil 500 deportistas procedentes de más de 15 países. López Camarillo subió a lo más alto del podio en las modalidades de manos libres y bastón, mientras que en sable consiguió la medalla de plata. Las tres pruebas forman parte de las diferentes especialidades que integran el wushu, disciplina de origen chino en la que el lagunero ha construido su trayectoria.

Para llegar a este nivel, Marcos López ha mantenido durante años una preparación ligada a su propia familia. Su formación comenzó bajo la enseñanza de su padre y maestro, el shifu Alfredo López Rodríguez, con quien ha desarrollado su carrera dentro de las artes marciales. El deportista, identificado en el ámbito marcial como “El Gran Dragón”, también ha trasladado parte de esa experiencia a la enseñanza. Actualmente se desempeña como instructor en el Centro Marcial Gimnasio Torreón, ubicado dentro de la Unidad Deportiva Torreón, donde trabaja con nuevas generaciones de practicantes.

Su participación en China contó con el acompañamiento del Instituto Estatal del Deporte de Coahuila (Inedec), encabezado por Antonio Cepeda Licón, como parte del respaldo a la representación estatal en competencias fuera del país. Los resultados obtenidos en Hainan Haikou se incorporan a una trayectoria que incluye participaciones y campeonatos tanto en escenarios nacionales como internacionales. Más allá de las tres medallas, la competencia en territorio chino también representó una oportunidad para medir su preparación frente a atletas de distintos países y continuar con una carrera que combina la participación competitiva con la formación de nuevos exponentes del wushu en La Laguna.

Con dos oros y una plata, Marcos López Camarillo cerró su participación internacional con tres preseas que amplían su palmarés y mantienen a un representante de Coahuila dentro de los escenarios internacionales de esta disciplina.