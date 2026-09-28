Con el escándalo que envuelve al Manchester City, ‘Chicharito’ podría recibir un inesperado beneficio

El detalle importante es que el procedimiento todavía no puede considerarse cerrado . El Manchester City ha señalado que el proceso continúa y que existen aspectos pendientes bajo estricta confidencialidad; además, el club se prepara para recurrir cualquier decisión desfavorable.

Las acusaciones corresponden principalmente al periodo comprendido entre 2009-10 y 2017-18 y están relacionadas con información financiera, remuneraciones de jugadores y entrenadores, cumplimiento de normas de UEFA, reglas de rentabilidad y sostenibilidad, además de la cooperación del club durante la investigación. La sanción todavía no ha sido determinada.

El caso que durante años ha mantenido bajo investigación al Manchester City dio un nuevo giro. De acuerdo con reportes publicados por The Athletic y retomados por distintos medios internacionales, una comisión independiente habría determinado que el club incurrió en 114 de los 115 cargos presentados por la Premier League por presuntas infracciones de sus normas financieras.

Por eso, hablar en este momento de que al City ya le fueron retirados campeonatos sería incorrecto. No existe todavía una decisión que haya despojado oficialmente al club de alguno de sus títulos de la Premier League.

EL DRAMÁTICO FINAL DE 2011-12

Sin embargo, el caso tiene una conexión particularmente atractiva para el futbol mexicano. Uno de los campeonatos conquistados por el Manchester City durante el periodo investigado fue precisamente el de 2011-12, aquel que se decidió de manera dramática en la última jornada frente al Manchester United.

El 13 de mayo de 2012, City y United llegaron a la jornada definitiva con 89 puntos cada uno. El conjunto dirigido por Roberto Mancini tenía la ventaja por diferencia de goles y terminó conquistando el campeonato después de derrotar 3-2 al Queens Park Rangers con el famoso gol de Sergio Agüero en el tiempo añadido.

Aquel tanto cambió la historia de la Premier League. Manchester United también ganó su partido de la última fecha, pero terminó segundo debido a la diferencia de goles: +56 para los Red Devils contra +64 del City.

Y ahí aparece el nombre de Javier “Chicharito” Hernández.

El delantero mexicano pertenecía al Manchester United durante aquella campaña. De hecho, disputó 28 partidos de Premier League y marcó 10 goles en la temporada 2011-12.

Pero el campeonato se le escapó a los Red Devils en aquel inolvidable final. De mantenerse los registros históricos actuales, Hernández tiene dos títulos de Premier League, los conseguidos con Manchester United en 2010-11 y 2012-13.

El escenario hipotético sería extraordinario: si como consecuencia del caso Manchester City las autoridades decidieran retirar oficialmente el campeonato de 2011-12 y, además, determinaran que el segundo lugar debe convertirse en campeón, Manchester United pasaría a ser reconocido como ganador de aquella temporada.

En ese supuesto, Chicharito tendría tres títulos de Premier League: 2010-11, 2011-12 y 2012-13, todos con el Manchester United de Sir Alex Ferguson.

La posibilidad, sin embargo, debe manejarse como lo que es: un escenario hipotético, no un campeonato que ya haya sido concedido al mexicano.

¿SE LE ENTREGARÍA EL TROFEO AL UNITED?

Aquí está uno de los puntos más importantes de la historia. Aunque se ha especulado con una eventual retirada de títulos, no existe actualmente una resolución que establezca que el campeonato de 2011-12 será transferido al Manchester United. De hecho, los análisis publicados tras conocerse el supuesto veredicto señalan que retirar títulos no aparece como una sanción automática y que no existe un precedente de la Premier League para hacerlo por infracciones financieras de este tipo.

Además, la propia Premier League continúa registrando oficialmente al Manchester City como campeón de 2011-12, mientras que Manchester United aparece como segundo lugar de aquella temporada.

Por ello, el futuro de aquel campeonato dependerá de la sanción que determine la comisión, los recursos que pueda presentar el Manchester City y las decisiones posteriores de las autoridades competentes.

UNA TERCERA CORONA PARA EL MEXICANO

Lo que sí es un hecho es que Chicharito estuvo en la plantilla del Manchester United que terminó subcampeona en 2011-12 y que posteriormente volvió a levantar el trofeo en 2012-13. La Premier League reconoce que Hernández marcó 13 goles en su primera temporada, ayudando al United a conquistar el campeonato de 2010-11, y posteriormente ganó una segunda corona en 2012-13.