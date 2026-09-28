Huracán Polo tocará tierra en Sonora: A qué hora llegará a Guaymas, Empalme y Hermosillo

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México
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    Huracán Polo tocará tierra en Sonora: A qué hora llegará a Guaymas, Empalme y Hermosillo
    Huracán Polo tocará tierra en Sonora. X

El ciclón categoría 3 dejará lluvias intensas y rachas de viento de hasta 70 km/h. Protección Civil prevé su periodo de mayor riesgo entre 8:00 y 13:00 hrs.

El huracán Polo impactará las costas de Sonora durante la madrugada de este martes 29 de septiembre. El sistema tocará tierra entre las 5:00 y las 6:00 horas en la zona comprendida entre Guaymas y Empalme. El fenómeno mantiene la categoría 3 de intensidad, registrando vientos sostenidos y rachas de hasta 185 km/h a su paso por el mar.

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Hermosillo registrará las afectaciones más fuertes entre las 8:00 y las 13:00 horas. Durante este periodo, el centro del huracán pasará a solo 100 kilómetros al sureste de la capital. Las autoridades alertan a la población para extremar precauciones y evitar desplazamientos no urgentes durante toda la mañana.

Las lluvias acumuladas alcanzarán entre 20 y 90 milímetros en la región centro del estado. Los pronósticos oficiales estiman tormentas de moderadas a intensas durante el paso de la tormenta. Las precipitaciones estarán acompañadas de actividad eléctrica y fuertes ráfagas de viento.

Las rachas de viento alcanzarán velocidades de 50 a 70 km/h en áreas urbanas. La intensidad de las ráfagas puede provocar la caída de árboles, ramas gruesas y cables de energía eléctrica. Las autoridades prevén cortes intermitentes en el suministro de luz en varios sectores de Hermosillo.

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MEDIDAS DE SEGURIDAD Y PREVENCIÓN

Protección Civil pide a la ciudadanía resguardarse y seguir las recomendaciones de seguridad. Es prioritario limpiar desagües en viviendas, asegurar objetos pesados en techos o patios y mantener cargados los teléfonos celulares. De igual manera, se prohíbe intentar cruzar vados, arroyos o avenidas con corrientes de agua para prevenir accidentes.

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Rafael Urbina

Rafael Urbina

Escritor, músico y editor. Fanático del sonido y la cultura Grunge de los 90’s. Me interesa la escena local artística de la ciudad, como los artistas gráficos o las bandas de música underground y alternativas. Soy vocalista y compositor de una banda local de Grunge llamada Haven Box, además de Licenciado en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila.

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