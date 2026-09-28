Huracán Polo tocará tierra en Sonora: A qué hora llegará a Guaymas, Empalme y Hermosillo

El huracán Polo impactará las costas de Sonora durante la madrugada de este martes 29 de septiembre. El sistema tocará tierra entre las 5:00 y las 6:00 horas en la zona comprendida entre Guaymas y Empalme. El fenómeno mantiene la categoría 3 de intensidad, registrando vientos sostenidos y rachas de hasta 185 km/h a su paso por el mar.

Hermosillo registrará las afectaciones más fuertes entre las 8:00 y las 13:00 horas. Durante este periodo, el centro del huracán pasará a solo 100 kilómetros al sureste de la capital. Las autoridades alertan a la población para extremar precauciones y evitar desplazamientos no urgentes durante toda la mañana.

Las lluvias acumuladas alcanzarán entre 20 y 90 milímetros en la región centro del estado. Los pronósticos oficiales estiman tormentas de moderadas a intensas durante el paso de la tormenta. Las precipitaciones estarán acompañadas de actividad eléctrica y fuertes ráfagas de viento.

Las rachas de viento alcanzarán velocidades de 50 a 70 km/h en áreas urbanas. La intensidad de las ráfagas puede provocar la caída de árboles, ramas gruesas y cables de energía eléctrica. Las autoridades prevén cortes intermitentes en el suministro de luz en varios sectores de Hermosillo.