¿Qué pasó en Ayotzinapa?... según el Gobierno de Sheinbaum, estas son las nuevas pistas

El anuncio fue realizado el 28 de septiembre de 2026 por la Secretaría de Gobernación y la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el Caso Ayotzinapa (UEILCA) de la Fiscalía General de la República (FGR).

A 12 años de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa , el Gobierno de México presentó nuevas pistas que buscan reconstruir lo ocurrido durante la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero.

Las autoridades señalaron que las nuevas líneas surgieron a partir del reanálisis de documentos, registros telefónicos, testimonios y otros elementos acumulados durante años de investigación. El objetivo, dijeron, es identificar responsabilidades y avanzar en la localización de los estudiantes.

Una de las principales novedades está relacionada con el análisis de comunicaciones. De acuerdo con la información oficial, la revisión permitió identificar 17 nuevos objetivos de investigación y posibles vínculos entre integrantes de Guerreros Unidos, policías, servidores públicos y personas relacionadas con funerarias.

El Gobierno también reportó comunicaciones entre integrantes de la organización criminal y personal de establecimientos funerarios y del sector salud. La investigación puso bajo la lupa a una familia que era propietaria de funerarias, concesionaria del SEMEFO de Iguala y participaba en la administración de un panteón.

HALLAZGOS EN EL SEMEFO DE IGUALA ABREN NUEVAS RUTAS

Según las autoridades, en agosto de 2025 se estableció que el propietario de una funeraria había utilizado el teléfono que pertenecía a uno de los estudiantes desaparecidos. Este dato derivó en cateos realizados en octubre de ese año en instalaciones de funerarias y del SEMEFO de Iguala.

Durante esas diligencias fueron localizados un fémur humano, un arma de fuego, documentación y un horno crematorio sin registro oficial. También se detectaron irregularidades relacionadas con la operación del servicio forense.

Entre marzo y junio de 2026 se realizaron nuevas búsquedas en el SEMEFO. El Gobierno informó que fueron recuperados 23 indicios, entre ellos cientos de fragmentos óseos, prótesis dentales, restos biológicos, cartuchos, casquillos y documentos.

Los materiales permanecen bajo análisis pericial. A petición de las familias de los normalistas también participó el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) para reforzar los estudios.

El análisis de tres teléfonos utilizados por estudiantes después de su desaparición abrió otras rutas. Uno permitió ejercer acción penal contra un exservidor público de Iguala; el 24 de agosto de 2026 se libró una orden de aprehensión en su contra por delincuencia organizada y desaparición forzada.

Otro dispositivo fue utilizado posteriormente por un policía municipal de Iguala, quien registró actividad durante la noche de los hechos. El tercer equipo reforzó la hipótesis de que algunos estudiantes pudieron haber sido trasladados a la barandilla municipal.

VIDEOGRABACIONES DEL TRIBUNAL, OTRA CLAVE DEL CASO

La cuarta línea de investigación se concentra en las videograbaciones del Tribunal Superior de Justicia de Guerrero correspondientes a la noche de la desaparición.

El Gobierno federal afirmó que el nuevo análisis permitió reconstruir decisiones de servidores públicos de alto nivel relacionadas con el ocultamiento de esas imágenes. A partir de esta investigación fueron detenidas una exmagistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Guerrero y una exvisitadora, quienes se encuentran sujetas a proceso penal.

Las autoridades señalaron que las declaraciones de ambas exservidoras, junto con otros elementos obtenidos durante la indagatoria, sustentaron la detención del exgobernador de Guerrero Ángel Aguirre el 6 de agosto de 2026 por el delito de desaparición forzada de personas en agravio de los 43 estudiantes.

El expediente acumula 162 investigaciones, divididas en 60 averiguaciones previas, 42 carpetas de investigación y 60 causas penales. Además, el Gobierno reportó 168 personas vinculadas a proceso, de las cuales 130 permanecen en prisión y 38 están en prisión preventiva.

LA BÚSQUEDA DE LOS 43 ESTUDIANTES CONTINÚA

A 12 años de los hechos, las autoridades sostienen que el caso Ayotzinapa permanece abierto y que la prioridad es localizar a los estudiantes, esclarecer lo ocurrido y determinar las responsabilidades correspondientes.

Entre las acciones anunciadas están ampliar las búsquedas, profundizar la investigación de las videograbaciones del Tribunal y continuar con las indagatorias relacionadas con las funerarias y el SEMEFO de Iguala.

El Gobierno también informó que mantendrá el diálogo con las madres y padres de los normalistas y continuará la colaboración internacional mediante una ruta de trabajo con la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.