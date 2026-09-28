Las noticias más importantes del 28 de septiembre de 2026 en México

CLIMA

→ Se aproximan Frente Frío y Huracán Polo a México; azotarán con heladas de 0 grados, lluvias, granizadas y fuertes ráfagas de viento de hasta 250 km/h : Un Frente Frío y el Huracán Polo categoría 3 se aproximan al territorio mexicano, provocando temperaturas bajo cero, fuertes lluvias, fuertes vientos, tormentas eléctricas y granizo.

MÉXICO

→ Caso Ayotzinapa: Gobierno presenta 4 nuevas líneas de investigación a 12 años de la desaparición de los 43 : Tras revisar miles de documentos, testimonios e historiales telefónicos, el Gobierno de México presentó los avances recientes para esclarecer lo ocurrido en septiembre de 2014.

→ “Está escondido”: localizan a Amílcar Olán, cercano a Andy López Beltrán, en Suiza; arrebata celular a periodista : El amigo cercano de Andrés Manuel ‘Andy’ López Beltrán y vinculado como proveedor de medicamentos y balasto para proyectos ferroviarios del Gobierno Federal, Jorge Amílcar Olán Aparicio fue localizado en Suiza.

→ Sheinbaum ordena intervenir en Morelos tras violencia y asesinato de estudiantes de la UAEM : La presidenta Claudia Sheinbaum instruyó la intervención inmediata del Gabinete de Seguridad Federal en Morelos. La medida responde al aumento de la violencia y al asesinato de varios jóvenes universitarios en la entidad durante los últimos días.

→ Morena elige a Clara Luz Flores como ‘coordinadora de transformación’ en Nuevo León : De cara a las elecciones de 2027, la dirigencia nacional de Morena confirmó a Clara Luz Flores Carrales como ‘Coordinadora Estatal de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional’ en Nuevo León.

→ El SAT embargará y bloqueará todas las cuentas de quienes pongan en riesgo el cobro de impuestos durante las auditorías mediante el Procedimiento Administrativo de Ejecución : El Servicio de Administración Tributaria (SAT) cuenta con facultades para inmovilizar cuentas bancarias y realizar embargos cuando existen créditos fiscales exigibles que no fueron pagados o garantizados en los términos establecidos por la ley.

INTERNACIONAL

→ Egipto y los Emiratos Árabes Unidos advirtieron a Israel sobre los ataques de Hamás antes del 7 de octubre : Varios medios de comunicación internacionales han insistido que Netanyahu sabía con anterioridad sobre la posibilidad de un ataque por parte de Hamas.

→ EU y China publican listas recíprocas de productos para bajar aranceles : Esto trasciende días después que el presidente chino Xi Jinping se reuniera con su homólogo Donald Trump, en su primera visita a este país desde 2015.

→ León XIV se reúne con sobrevivientes de abusos en Francia : El papa se reunió el domingo con siete sobrevivientes de abusos sexuales del clero, en lo que ahora se ha convertido en una cita habitual para los papas en visitas al extranjero.

COAHUILA

→ Exobreros confían en que Arturo Domínguez compre AHMSA, pero esperan el depósito de 56 mdd del fondo de garantía : Ervey Valenzuela señaló que los extrabajadores confían en la propuesta de mil 400 millones de dólares, pero condicionan su respaldo al cumplimiento del depósito exigido.

→ Escala Coahuila al séptimo lugar mundial en paleontología y preservación de su patrimonio histórico: INAH : Coahuila ascendió tres peldaños a nivel internacional para ubicarse en el séptimo lugar mundial de importancia paleontológica, de acuerdo con una publicación de la revista especializada Science.

→ El caso que sacude a Torreón: cateos, detenciones y una investigación de 66 mdp : José Elías Ganem Guerrero, exsecretario del Ayuntamiento de Torreón, enfrenta un proceso federal junto con otras cuatro personas por delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

DEPORTES Y ESPECTÁCULOS

→ Liga MX: así quedó la tabla de posiciones tras la Jornada 10 del Apertura 2026 : Toluca y América llegaron a 20 puntos después de la décima fecha, mientras Guadalajara dejó escapar la oportunidad de acercarse al liderato tras caer ante Querétaro.

→ Habrá nueva trilogía de Star Wars: Continuará la historia de los Skywalker : Lucasfilm ya estaría preparando la próxima trilogía, relacionada a la historia de “Star Wars”, la que, tentativamente, estaría a cargo del cineasta Jon Watts: la trama se centraría en las generaciones que conforman a los Skywalker.

→ De Saltillo para México: la historia de Emilio Zamora, el bailarín que conquistó la escena del Redbull Dance Your Style : Inspirado por su familia, amistades y su equipo, EZ Boy conquista las tarimas de alto rendimiento sin olvidar sus raíces ni su labor como docente.

ESPECIALES

→ SEMANARIO | El camino y legado de derechos humanos en Coahuila: De la lucha migrante a la inclusión de personas homosexuales; de la defensa de obreros o la lucha en Pasta de Conchos; de la histórica denuncia a soldados que violaron a 14 mujeres en Castaños, a la organización para apoyar a familias de personas desaparecidas.