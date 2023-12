Con el Mallorca, Javier Aguirre iguala peor racha histórica jugando como local

Javier Aguirre y el Mallorca la están pasando mal en LaLiga. El técnico mexicano alcanzó una cifra cero envidiable con el equipo que dirige en España: ha cosechado su peor racha histórica, sin celebrar una victoria como local en siete de 14 jornadas.

Con el empate (0-0) ante el Deportivo Alavés, llegó a este pésimo récord, que data desde cerca de 40 años atrás. En la temporada 1983-1984 en Primera División, los bermellones jugaban en el ya derruido estadio Luis Sitjar, y al equipo lo dirigía Koldo Aguirre.

El técnico vasco fue sustituido por el francés Lucien Muller en la décimo segunda jornada, pero el Mallorca descendió a Segunda División junto al Cádiz y el Salamanca.

TE PUEDE INTERESAR: Pumas ruge en CU: ‘Chino’ Huerta lleva a UNAM a las Semifinales del Apertura 2023 tras vencer a las Chivas

Los bermellones rompieron la racha sin celebrar triunfos en casa en la Fecha 16, venciendo 2-1 a la Real Sociedad el 14 de diciembre de 1983.

Este año, los bermellones han perdido un partido en Son Moix, han empatado seis; es decir, de 21 puntos en juego solo han sumado 6, un “bagaje pobre” como lo definió Javier Aguirre, pero que ha sido suficiente para evitar, por ahora, la zona de descenso.

“Entramos al campo con un miedo brutal, no sé por qué, si falta mucha Liga. ¿Miedo a qué?, me pregunto yo”, dijo Aguirre frente a los medios. “Estuvimos muy atenazados, nerviosos, no ligamos tres pases seguidos. El Alavés, sin que nos generara prácticamente nada, fue mejor. Hablamos en el vestuario y en la segunda parte el equipo fue más reconocible e intentó la victoria.