26 enero 2026
    Confirman fecha para la Carrera San Isidro 15K GIS 2026 en Saltillo
    La prueba reúne cada año a miles de corredores locales y foráneos en las calles de Saltillo.

El evento mantendrá su formato global y su recorrido tradicional en Saltillo, consolidándose como una de las pruebas atléticas más importantes del calendario local

La Carrera San Isidro 15K GIS ya comenzó a mirar hacia el futuro. A través de sus redes oficiales, la organización confirmó la fecha para la edición 2026, la cual se celebrará el domingo 17 de mayo, manteniendo su lugar como una de las pruebas atléticas más representativas del calendario deportivo en Saltillo.

Con el mensaje “La Carrera San Isidro 15K GIS 3rd Global Edition ya tiene fecha, ¡te esperamos!”, la página oficial del evento dio a conocer el anuncio, apenas a unos días de celebrarse la edición 2025. La confirmación anticipada permite a corredores locales, nacionales e internacionales comenzar a planear su participación con tiempo, una práctica que ha sido bien recibida por la comunidad atlética.

En los últimos años, la Carrera San Isidro 15K ha consolidado un formato que combina competencia, participación social y proyección internacional. Desde su salida en las inmediaciones del Estadio Olímpico de la Ciudad Deportiva hasta la meta dentro del mismo inmueble, el recorrido se ha convertido en un referente para quienes buscan medirse en una distancia exigente, pero accesible para distintos niveles de preparación.

Además, el carácter global del evento se ha fortalecido. La edición internacional, que involucra a trabajadores del Grupo Industrial Saltillo en distintos países, continuará en 2026, reforzando el vínculo entre el deporte y la comunidad laboral del corporativo en naciones como España, Italia, China, Polonia y República Checa.

La carrera ha mantenido categorías para ambas ramas, relevos, así como espacios para atletas en silla de ruedas e invidentes, lo que ha permitido una participación más amplia y diversa. También se ha posicionado como una prueba clave de preparación para distancias mayores, como el Medio Maratón Coahuila.

Con la fecha ya definida, la organización inicia de manera formal el camino rumbo a la edición 2026, que buscará mantener la participación cercana a los tres mil corredores y seguir fortaleciendo una tradición que, año con año, reúne a la comunidad atlética de Saltillo en torno a las calles de la ciudad.

