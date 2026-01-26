Confirman fecha para la Carrera San Isidro 15K GIS 2026 en Saltillo

La Carrera San Isidro 15K GIS ya comenzó a mirar hacia el futuro. A través de sus redes oficiales, la organización confirmó la fecha para la edición 2026, la cual se celebrará el domingo 17 de mayo, manteniendo su lugar como una de las pruebas atléticas más representativas del calendario deportivo en Saltillo.

Con el mensaje “La Carrera San Isidro 15K GIS 3rd Global Edition ya tiene fecha, ¡te esperamos!”, la página oficial del evento dio a conocer el anuncio, apenas a unos días de celebrarse la edición 2025. La confirmación anticipada permite a corredores locales, nacionales e internacionales comenzar a planear su participación con tiempo, una práctica que ha sido bien recibida por la comunidad atlética.

En los últimos años, la Carrera San Isidro 15K ha consolidado un formato que combina competencia, participación social y proyección internacional. Desde su salida en las inmediaciones del Estadio Olímpico de la Ciudad Deportiva hasta la meta dentro del mismo inmueble, el recorrido se ha convertido en un referente para quienes buscan medirse en una distancia exigente, pero accesible para distintos niveles de preparación.

Además, el carácter global del evento se ha fortalecido. La edición internacional, que involucra a trabajadores del Grupo Industrial Saltillo en distintos países, continuará en 2026, reforzando el vínculo entre el deporte y la comunidad laboral del corporativo en naciones como España, Italia, China, Polonia y República Checa.