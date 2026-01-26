Khari Henley se incorpora a la defensiva de los Dinos para la próxima temporada de la LFA
Saltillo anunció la incorporación del jugador a su defensiva profunda, como parte de los ajustes al plantel de cara a la próxima temporada de la Liga de Futbol Americano Profesional
Los Dinos de Saltillo continúan ajustando su plantel rumbo a la próxima temporada de la Liga de Futbol Americano Profesional (LFA) y este día anunciaron la incorporación de Khari Henley para reforzar su defensiva profunda. El anuncio se realizó a través de las redes sociales oficiales del equipo con el mensaje: “Bienvenido a la defensiva profunda de los Dinos KHARI HENLEY. Welcome Khari”, confirmando así su llegada a la organización coahuilense.
Henley se integra al grupo de profundos, una de las áreas clave dentro del esquema defensivo de los Dinos, que en campañas recientes ha buscado mantener solidez ante el juego aéreo de sus rivales. Su incorporación forma parte del proceso de evaluación y ajustes que el cuerpo técnico ha venido realizando durante la pretemporada, con el objetivo de contar con mayor profundidad y opciones en el sector defensivo.
El nuevo jugador de los Dinos cuenta con experiencia previa en el futbol americano colegial en Estados Unidos, donde se desempeñó principalmente como defensive back. Su perfil se ajusta a las necesidades del equipo, que ha priorizado sumar elementos con formación internacional y conocimiento del juego en distintos contextos competitivos.
La llegada de Henley se da en un momento clave para la organización, que busca regresar a los primeros planos de la LFA tras una campaña de contrastes. En ese sentido, la directiva ha optado por reforzar zonas específicas del campo, entre ellas la secundaria, con jugadores que puedan adaptarse al ritmo y exigencia de la liga.
Aunque aún no se ha detallado el rol específico que tendrá dentro del esquema defensivo, se espera que Henley compita por un lugar en la rotación desde las primeras semanas del campeonato. Su desempeño durante los entrenamientos y juegos de preparación será determinante para definir su participación a lo largo de la temporada.
Los Dinos han sido uno de los equipos con mayor presencia y seguimiento en la LFA, y cada movimiento en su roster genera expectativa entre la afición saltillense. La incorporación de Khari Henley se suma a una serie de ajustes que el equipo ha venido realizando con miras a consolidar una defensiva más consistente.
Con el inicio de la temporada cada vez más cercano, la organización continuará afinando detalles y evaluando su plantel, mientras los aficionados esperan ver a Henley portar el uniforme de los Dinos y debutar oficialmente en la LFA.