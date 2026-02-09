Santos Laguna admite deuda deportiva y anuncia un proceso de reconstrucción

El Club Santos Laguna reconoció de manera pública que el momento deportivo que atraviesa no corresponde con su historia ni con las expectativas de su afición. A través de un comunicado oficial, la directiva albiverde aceptó que los resultados recientes están por debajo de lo que representa portar su escudo, un mensaje que busca asumir responsabilidades y marcar un punto de partida para el cambio.

En el pronunciamiento, la institución dejó claro que la autocrítica no se limita al terreno de juego, sino que abarca a todas las áreas del club. Desde la dirigencia se señaló que vestir los colores de Santos implica una obligación permanente de responder a la confianza de su gente, tanto en decisiones deportivas como administrativas. El mensaje fue directo: no hay margen para la complacencia.

La directiva sostuvo que ya se trabaja en un proceso de corrección que contempla inversiones y ajustes estructurales. Sin detallar plazos ni nombres, se subrayó que será necesario tomar decisiones complejas con el objetivo de reconstruir el proyecto deportivo sobre bases más firmes. La intención, según el comunicado, es establecer una ruta clara que permita competir de manera consistente en el corto y mediano plazo.