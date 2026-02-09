Santos Laguna admite deuda deportiva y anuncia un proceso de reconstrucción
El club reconoció que su presente deportivo no está a la altura de su historia y anunció un proceso de autocrítica que incluye inversiones, ajustes estructurales y nuevas alianzas estratégicas para fortalecer su proyecto dentro y fuera de la cancha
El Club Santos Laguna reconoció de manera pública que el momento deportivo que atraviesa no corresponde con su historia ni con las expectativas de su afición. A través de un comunicado oficial, la directiva albiverde aceptó que los resultados recientes están por debajo de lo que representa portar su escudo, un mensaje que busca asumir responsabilidades y marcar un punto de partida para el cambio.
En el pronunciamiento, la institución dejó claro que la autocrítica no se limita al terreno de juego, sino que abarca a todas las áreas del club. Desde la dirigencia se señaló que vestir los colores de Santos implica una obligación permanente de responder a la confianza de su gente, tanto en decisiones deportivas como administrativas. El mensaje fue directo: no hay margen para la complacencia.
La directiva sostuvo que ya se trabaja en un proceso de corrección que contempla inversiones y ajustes estructurales. Sin detallar plazos ni nombres, se subrayó que será necesario tomar decisiones complejas con el objetivo de reconstruir el proyecto deportivo sobre bases más firmes. La intención, según el comunicado, es establecer una ruta clara que permita competir de manera consistente en el corto y mediano plazo.
En paralelo a este ejercicio de autocrítica, Santos Laguna anunció un acuerdo estratégico con Disney y ESPN para la transmisión de sus partidos en México y Latinoamérica. Esta alianza se suma a los convenios vigentes con TelevisaUnivisión y la plataforma ViX, ampliando la difusión de los encuentros del club y fortaleciendo su presencia en distintos mercados de la región.
La dirigencia explicó que este tipo de acuerdos forman parte de una visión institucional que busca consolidar al club más allá de lo deportivo. Una mayor cobertura mediática representa una oportunidad para reforzar la identidad de Santos Laguna, atraer nuevos públicos y generar condiciones que respalden el crecimiento del proyecto a largo plazo.
Mientras atiende las exigencias del presente, el club también mira hacia el futuro con la intención de sentar bases que estén alineadas con su trayectoria en el futbol mexicano. La historia reciente de Santos, marcada por títulos y participaciones constantes en liguillas, sirve como referencia para el estándar que la institución considera irrenunciable.
La afición albiverde, que ha acompañado al equipo en distintas etapas, se mantiene atenta a que estos compromisos se reflejen en el rendimiento dentro de la cancha. Desde el club se reiteró que el objetivo es claro: devolver a Santos Laguna al sitio que su historia y su gente consideran natural. La autocrítica y las nuevas alianzas, señalaron, son apenas los primeros pasos de un proceso que busca recuperar competitividad y confianza.