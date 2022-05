Cruz Azul quiere reconciliarse con la victoria y su afición en el Azteca

Cruz Azul tiene en sus manos la oportunidad de reconciliarse con la afición cementera en casa, la cual ha mostrado su molestia con el equipo ante los malos resultados que han sumado en el Torneo Clausura 2022 al contar con un récord negativo.

La Máquina sumó cinco descalabros en casa a lo largo del torneo a cambio de cuatro victorias. Además, fueron eliminados en la Concacaf Liga de Campeones ante Pumas en el mismo Coloso de Santa Úrsula. Ante esto, el delantero Santiago Giménez, aseveró que deben contagiar a la afición para que regrese a las gradas.

Santiago Giménez reconoció que es difícil llenar el Estadio Azteca (capacidad para 83 mil personas) y señaló dos factores, el precio de los boletos y también el enojo de las personas con los jugadores.

“Ha de ser complicado llenar el Azteca cada partido, semana y más con Concacaf igual. Cuando nos deben apoyar estarán ahí. No es fácil ir a estadio, porque deben pagar un boleto y jugábamos cada cuatro días. Esto es complicado. La afición no está contenta con nosotros, porque no hemos estado bien y ahora debemos contagiarlos para que estén con nosotros y lleguemos a la décima”, dijo.

Santi Giménez mencionó en conferencia de prensa que el juego de repechaje frente a Necaxa puede servir como el escenario perfecto para que la afición vuelva a confiar en ellos, pero en caso contrario todo será catalogado como un “total fracaso”.

“Si no llegamos a calificar sería un fracaso totalmente. Estamos convencidos de lo que somos, lo que representa Cruz Azul y cueste lo que cueste tenemos que salir a ganar. Hoy tenemos otra oportunidad para demostrar lo que representa Cruz Azul. Si ganamos el sábado con nuestra gente y en casa, pues revertiremos la situación y llegaremos con más confianza, porque esa nos dará para arriba y espero ganemos el sábado”, comentó.

A pesar de su optimismo, Giménez reconoció que el equipo no se siente favorito frente a los Rayos, los cuales llegaron al cierre de torneo con un balance en los últimos cinco juegos de tres victorias y dos derrotas.

“Yo no creo que seamos favoritos. Necaxa cerró bien el torneo y nosotros no tan bien. Es un partido parejo que tenemos que salir sí o sí a proponer y sí o sí salir a ganar, porque estamos en casa. En el Azteca no nos ha ido muy bien, porque estando dentro uno no entiende por qué no hay buenos resultados en casa y fuera de casa se dan mejor. Ojalá podamos revertir la situación el sábado”, expresó.

Del mismo modo, aseveró que no cree en fantasmas y como prueba puso el título de Liga MX que lograron en el Clausura 2021.

“Yo nunca he creído en esos fantasmas que habla el periodismo. Ninguno en el vestidor cree en eso, los que ganamos la novena y ¿dónde quedan los fantasmas? Salimos de rachas negativas y menos pensamos en eso. Debemos jugar ordenado, porque es nuestra base, nuestra forma de jugar y ningún equipo querrá enfrentarse a Cruz Azul. Si estamos sólidos y unidos seremos el gran rival a vencer y lograr la décima. Primero debemos ganar el sábado y no creo en fantasmas por más que hayamos cerrado mal el momento y ahora queremos revertir la situación. Ganando la novena se desmintió todo eso que hablaban”, sentenció.