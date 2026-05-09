¿Cuántas medallas ganó Coahuila en natación y tiro deportivo en la Olimpiada Nacional 2026?

Coahuila continúa sumando resultados en la Olimpiada Nacional 2026 y, en los últimos días, las medallas llegaron principalmente desde las albercas y las líneas de tiro. La delegación estatal ha mantenido presencia constante en los podios de natación y tiro deportivo, disciplinas que se han convertido en parte importante de la cosecha coahuilense dentro de la máxima justa juvenil del país. En natación, los representantes del estado volvieron a destacar con una serie de finales y preseas obtenidas en León, Guanajuato. Uno de los nombres más constantes ha sido el de Justin Alan Carrillo Cortez, quien después de conquistar el oro en los 200 metros mariposa categoría 17-18 años con tiempo de 2:06.47 minutos, agregó una medalla más a su participación al quedarse con la plata en los 100 metros mariposa tras registrar 56.06 segundos.

La actividad también dejó una actuación destacada para Samantha López Ruelas. La nadadora coahuilense consiguió bronce en los 50 metros dorso categoría 13-14 años con marca de 31.36 segundos y posteriormente volvió al podio en los 200 metros dorso, donde terminó tercera con tiempo de 2:03.73. Días antes ya había logrado otro bronce en los 100 metros dorso con registro de 1:08.92.

Otro de los resultados importantes fue el de Lionel Eleazar Castillo, quien consiguió medalla de bronce en los 200 metros libre categoría 13-14 años con tiempo de 2:03.72. El nadador también había subido previamente al podio en los 400 metros libre, prueba en la que terminó tercero con marca de 4:26.39 minutos. Camila Valerio Garza también aportó al medallero estatal luego de finalizar en la tercera posición de los 200 metros dorso categoría 17-18 años con tiempo de 2:26.26. Además de las preseas, Coahuila logró presencia en distintas finales nacionales con atletas como Daniela Esparza, Emma Sandrini y Alejandro Ruiz, quienes se ubicaron entre los mejores del país en sus respectivas pruebas. Mientras tanto, el tiro deportivo mantuvo el ritmo positivo para la delegación estatal en Guadalajara. José Manuel Alvarado Camarillo abrió la cuenta dorada en esta disciplina al conquistar el primer lugar en rifle tendido categoría 18-20 años, resultado con el que consiguió su segundo oro dentro de la Olimpiada Nacional 2026. A la cosecha también se sumaron varias preseas de plata y bronce. Mayra Irais Herrera Reyes obtuvo plata en rifle match 10 metros Juvenil Menor individual y más tarde repitió podio por equipos junto a Jimena Jiménez Ramírez y Natalia Altamirano Ruiz.

En la rama varonil, Jesús Arturo Patlán Flores consiguió plata individual y posteriormente se unió a Alexis Javier Antonio González y Mario Gabriel Flores Guel para obtener bronce por equipos. Más recientemente, Patlán Flores volvió a subir al podio junto a Mayra Irais Herrera Reyes al ganar la plata en rifle por equipos mixtos Juvenil Menor. Con estos resultados, Coahuila ha fortalecido su presencia en el medallero nacional, especialmente en dos disciplinas que han respondido de forma constante durante la recta final de competencias.

Publicidad