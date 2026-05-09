Tenistas coahuilenses de la academia BPN ganan medallas en torneo de Monterrey

Representando a Coahuila en este torneo infantil, Sofía Guerra Villalobos logró quedarse con el primer lugar en la categoría femenil de 8 años, resultado con el que sumó una medalla de oro para la delegación de la academia. La jugadora tuvo una actuación constante a lo largo de la competencia y consiguió imponerse en su categoría.

Los jóvenes tenistas coahuilenses de la academia BPN volvieron a destacar fuera del estado tras obtener medallas en la cuarta etapa de mini tenis, celebrada recientemente en Monterrey, Nuevo León.

Otro de los resultados para la representación coahuilense fue el obtenido por Leonardo Solís Mejía, quien terminó en el tercer lugar de la categoría varonil de 7 años, cerrando así su participación dentro del podio del certamen.

El torneo reunió a academias y clubes de distintas ciudades del norte del país, convirtiéndose en un espacio importante para el desarrollo de nuevos talentos del tenis infantil. Para los jugadores de Coahuila, la competencia también representó la oportunidad de medir su crecimiento deportivo ante participantes de otros estados.

Desde la academia BPN reconocieron el esfuerzo y compromiso mostrado por ambos alumnos durante el evento, además del trabajo realizado por el entrenador Fer Carranza, quien ha acompañado el proceso formativo de los jóvenes tenistas.

Con estos resultados, la academia coahuilense continúa consolidando la participación de sus alumnos en competencias regionales, impulsando el desarrollo del tenis infantil en el estado y promoviendo la formación deportiva desde edades tempranas.

Además de celebrar las medallas obtenidas en Monterrey, la academia reiteró que mantiene abiertas sus inscripciones en horarios matutinos y vespertinos para niñas, niños y jóvenes interesados en practicar el llamado deporte blanco y representar a Coahuila en futuros torneos.