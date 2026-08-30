Dani Alves pierde la última batalla contra Pumas, ¿cuánto le debe ahora a los universitarios?

La disputa legal entre Dani Alves y Pumas llegó a su desenlace definitivo. El Tribunal Federal Suizo rechazó el recurso presentado por el exfutbolista brasileño contra el fallo del Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS), por lo que quedó firme la resolución que establece que deberá indemnizar al conjunto universitario con 2.25 millones de dólares, más intereses. Aunque la noticia volvió a tomar fuerza en agosto de 2026, la sentencia del máximo tribunal suizo fue emitida el 11 de junio de 2026, bajo el expediente 4A_490/2025. La resolución confirmó que el recurso de Alves no podía utilizarse para volver a discutir el fondo del conflicto ni la valoración de las pruebas realizada durante el proceso arbitral. El conflicto comenzó el 20 de enero de 2023, cuando Pumas decidió terminar de manera anticipada el contrato de Alves, después de que las autoridades españolas ordenaran su detención en Barcelona. El vínculo contractual contemplaba una cláusula que permitía al club rescindirlo ante determinadas situaciones consideradas como escándalos y establecía una penalización económica.

La primera resolución no favoreció completamente a Pumas. En mayo de 2024, la Cámara de Resolución de Disputas de la FIFA determinó que la rescisión había tenido una causa justificada, pero fijó la indemnización en 159 mil 677 dólares, al considerar que la penalización contractual de cinco millones de dólares era desproporcionada. Pumas llevó el caso al TAS, que modificó sustancialmente aquella decisión. En su sentencia del 1 de septiembre de 2025, el tribunal arbitral determinó que Alves debía pagar 2.25 millones de dólares, reduciendo la penalización de cinco millones contemplada originalmente en el contrato, pero manteniendo la obligación de indemnizar al club por la rescisión. Alves intentó anular esa resolución ante el Tribunal Federal Suizo. Sin embargo, los magistrados recordaron que su intervención en este tipo de procedimientos es muy limitada y que no funciona como una instancia de apelación para volver a analizar las pruebas o sustituir el criterio de los árbitros. El tribunal también consideró que la cantidad establecida por el TAS no resultaba contraria al orden público suizo. De hecho, señaló que los árbitros habían reducido de manera considerable la penalización de 5 millones de dólares a 2.25 millones, tomando en cuenta las circunstancias concretas del caso. De esta manera, la resolución del TAS queda firme y la batalla judicial iniciada tras la salida de Alves de Pumas llega a su fin. El brasileño deberá cubrir los 2.25 millones de dólares más los intereses correspondientes, de acuerdo con el fallo arbitral.

El caso deja además un importante antecedente en materia de contratos y cláusulas de conducta en el futbol profesional, pues los tribunales terminaron respaldando la validez de la rescisión y de una indemnización derivada de las condiciones pactadas entre el jugador y el club. Para Pumas, se trata de una victoria jurídica después de más de tres años de procedimientos. Para Alves, en cambio, representa un nuevo revés en un episodio que terminó teniendo consecuencias deportivas, legales y económicas mucho más allá de su breve paso por el futbol mexicano.