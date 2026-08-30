Johan Vásquez resiste como capitán, pero Genoa cae ante Lazio y sigue en cero

El defensa mexicano Johan Vásquez volvió a ser titular y capitán del Genoa, pero el club cayó 1-0 ante la Lazio en el Estadio Olímpico de Roma, por la Jornada 2 de la Serie A 2026-2027. El sonorense actuó como central por izquierda en la línea de tres de Daniele De Rossi y permaneció en el campo hasta el minuto 78, cuando fue sustituido por Amorim. El Genoa tuvo mayor posesión, pero volvió a sufrir por su falta de profundidad: únicamente colocó uno de sus ocho remates entre los tres postes.

Frattesi marca la diferencia en Roma La jugada que definió el encuentro llegó al minuto 25. Nuno Tavares desbordó por la banda izquierda y envió un servicio raso al corazón del área, donde Davide Frattesi apareció sin marca para rematar de primera. El disparo superó a Justin Bijlow: segundo gol de Frattesi en dos fechas. Lazio estuvo cerca de ampliar la ventaja antes del descanso. Tavares estrelló un remate en el poste y el cuadro local volvió a encontrar espacios en el costado defendido por el Genoa. Vásquez, acompañado por Leo Ostigard y Alessandro Marcandalli, tuvo que resistir ante las incorporaciones de los mediocampistas y extremos romanos.

El Grifone intentó reaccionar. Brooke Norton-Cuffy mandó un centro peligroso que Mikael Ellertsson no pudo conectar al cierre de la primera mitad, mientras que los cambios de De Rossi dieron mayor energía tras el descanso. Junior Messias, quien ingresó al 58’, fue el revulsivo más activo, pero la visita careció del último pase para convertir su dominio territorial en ocasiones claras. Genoa sigue sin puntos en la Serie A En el cierre, Morten Frendrup tuvo la oportunidad más clara del Genoa con un cabezazo durante el tiempo agregado, pero el portero Christos Mandas evitó el empate. Lazio defendió la ventaja, sumó su segunda victoria y llegó a seis puntos, además de mantener su arco invicto. Para el Genoa, el panorama comienza cuesta arriba: permanece sin unidades, no ha marcado y acumula tres goles recibidos después de perder 2-0 ante Napoli y 1-0 frente a Lazio.

Johan Vásquez continúa como referente de la defensa y capitán, pero el equipo deberá elevar su producción ofensiva para conseguir su primera victoria de la temporada.