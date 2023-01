Dani Alves sería arrestado en Barcelona

Luego de más de 15 días, los abogados del brasileño estuvieron en contacto con la justicia española y finalmente llamaron a declarar al jugador de Pumas.

Según el reporte, al hacerlo en calidad de detenido, Alves constará que tiene antecedentes policiales ya que le tomarán la fotografía de detenido y las huellas dactilares.

De acuerdo a la gravedad de la acusación, la policía española decidió detenerlo y presentarlo ante un juez para que rinda declaración.

Luego de las acusaciones contra Alves, el mismo brasileño mandó un video donde desmintió los hechos en los que lo incriminan.

“Me gustaría desmentir todo, primero. Yo estuve ahí, en ese sitio, con más gente, disfrutando. Todo mundo sabe que me encanta bailar. Disfrutando, pero sin invadir el espacio de los demás y cuando eliges ir al baño no preguntas quién está en el baño para ir al baño”, dijo Alves en primera instancia el pasado 5 de enero.

“Lo siento mucho, pero no sé quién es esa señorita, no sé quién es, no la he visto nunca en mi vida. Todos estos años nunca he invadido el espacio de alguien, menos sin autorización, cómo lo voy a hacer con una mujer o una chica, por dios, no. Ya basta porque hacen daño, sobre todo a mi gente, a los míos, porque saben quién soy”, agregó Alves en dicha ocasión.

Dani Alves partió rumbo a España y sigue sin reportar a los entrenamientos de Pumas, luego de recibir un permiso especial de la directiva y cuerpo técnico para viajar y acompañar a su esposa tras el fallecimiento de la madre de ella.

Alves se mantiene en España con su familia pero todavía no se sabe el día en el que reportará. Ha hecho distintas publicaciones en sus redes sociales pero sin dar indicios de su regreso. Originalmente lo esperaban para que estuviera con el equipo a partir del pasado martes.