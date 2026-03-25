De jugar con sus ídolos a poncharlos, la aventura del joven de Sultanes, Alonso Becerra, en San Francisco

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Deportes
/ 25 marzo 2026
    De jugar con sus ídolos a poncharlos, la aventura del joven de Sultanes, Alonso Becerra, en San Francisco
    Alonso Becerra soltó emocionado tras su actuación contra los Gigantes: “increíble pasar de jugar con ellos en videojuegos a estar enfrentándote al tú por tú”. FOTO: INSTAGRAM

Tuvo la encomienda de enfrentarse a tres figuras de los Gigantes ¿y qué hizo? Fajarse como los grandes para dejar una grata impresión

El Oracle Park fue escenario de una actuación que rápidamente se volvió tema de conversación, luego de que el joven lanzador de los Sultanes de Monterrey (LMB), Alonso Becerra, protagonizara un momento inolvidable en el juego 2 ante San Francisco.

En un duelo de exhibición, el mexicano se midió ante tres figuras de Grandes Ligas y logró retirarlos en orden: Luis Arráez, Rafael Devers y Matt Chapman, dejando claro que su talento va más allá de una simple promesa.

Con apenas 21 años, Becerra, originario de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, subió al montículo con una calma digna de un veterano. Enfrentar a bateadores de esa jerarquía no es cosa menor, pero el lanzador regiomontano lo hizo ver sencillo al necesitar únicamente 7 pitcheos para completar la hazaña y salir del inning sin permitir daño.

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El enfrentamiento formó parte de una serie de exhibición histórica en la Bahía, la cual sirvió como antesala para el arranque de la temporada 2026 de la MLB. La afición presente quedó impactada por el temple del mexicano, mientras su nombre comenzaba a resonar con fuerza entre seguidores y especialistas del béisbol.

Tras el partido, Becerra compartió su emoción al reconocer que para él fue algo fuera de lo normal: “increíble pasar de jugar con ellos en videojuegos a estar enfrentándote al tú por tú”, una frase que reflejó su humildad, pero también la magnitud del momento que vivió al dominar a tres de los mejores bateadores del planeta.

El desempeño no pasó inadvertido para los ojos más importantes. Cazatalentos y expertos de la MLB ya comenzaron a seguirlo de cerca, mientras el manager Henry Blanco destacó el valor de darle esa oportunidad: “Eso es lo que tú quieres ver... se le dio la oportunidad a Becerra... enfrentarse a esos bateadores, de verdad que enseñó mucho”, sentenció.

Con este tipo de actuaciones, Alonso Becerra apunta a convertirse en una figura que pronto dará el salto a escenarios aún más grandes. Por ahora, regresa a casa con una experiencia que podría marcar su carrera para siempre: dominar en un estadio de Grandes Ligas a esos jugadores que alguna vez solo enfrentó en los videojuegos.

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Pascual Escandón

Pascual Escandón

Periodista potosino radicado en Saltillo Coahuila, con una experiencia de más de 20 años en medios impresos y la web, como reportero y editor.

Licenciado en Comunicación por la Universidad Autónoma de Coahuila. Manejo principalmente de noticias locales, comunitarias, deportivas y policiacas.

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