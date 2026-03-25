Guía de mexicanos en MLB 2026: De Randy Arozarena a Isaac Paredes en el Opening Day

La Temporada 2026 de las Grandes Ligas arranca con una nutrida representación mexicana en distintos frentes del Opening Day. Entre los nombres más destacados aparece Isaac Paredes con los Astros de Houston, incluso perfilado en la parte alta del orden para el duelo inaugural ante Angels de Los Ángeles. También figura Alejandro Kirk con Blue Jays de Toronto, proyectado como receptor titular, mientras que Randy Arozarena abre con Mariners de Seattle como jardinero izquierdo en uno de los juegos estelares de la jornada.

Otro de los peloteros tricolores que llegan con reflector es Jonathan Aranda, quien apunta a ser inicialista y bateador importante para Rays de Tampa Bay en su arranque frente a Cardinals de San Luis. En Seattle, además de Arozarena, también aparece Andrés Muñoz como pieza del bullpen para los Mariners, manteniéndose como uno de los relevistas mexicanos de mayor peso en MLB.

La lista se amplía con Alek Thomas, contemplado por Diamondbacks de Arizona para el juego inaugural y con opciones de abrir en los jardines. En el pitcheo también sobresalen Robert García con Rangers de Texas, Brennan Bernardino y Victor Vodnik con Rockies de Colorado, además de Jeremiah Estrada con Padres de San Diego. Todos ellos aparecen en reportes previos o anuncios oficiales rumbo al arranque del calendario. En Cincinnati también entra en escena José Treviño, considerado dentro del grupo de receptores de Reds de Cincinnati para el comienzo de la campaña. Los mexicanos presentes este jueves en el Opening Day de la MLB 2026 Isaac Paredes: Angels de Los Ángeles vs Astros de Houston. Jonathan Aranda: Rays de Tampa Bay vs Cardinals de San Luis. Joey Ortiz: White Sox de Chicago vs Brewers de Milwaukee. Jarren Duran: Red Sox de Boston vs Reds de Cincinnati. Marcelo Mayer: Red Sox de Boston vs Reds de Cincinnati. José Treviño: Red Sox de Boston vs Reds de Cincinnati. Robert García: Rangers de Texas vs Phillies de Filadelfia. Jeremiah Estrada: Tigers de Detroit vs Padres de San Diego. Alek Thomas: Diamondbacks de Arizona vs Dodgers de Los Ángeles. Randy Arozarena: Guardians de Cleveland vs Mariners de Seattle. Andrés Muñoz: Guardians de Cleveland vs Mariners de Seattle.

Un punto importante es que otros nombres mexicanos relevantes no entran en esta lista del jueves porque sus clubes debutan después. Blue Jays de Toronto abren hasta el viernes 27 de marzo ante Athletics, por lo que Alejandro Kirk queda fuera del bloque del jueves, mientras que Rockies de Colorado también comienzan el viernes frente a Marlins de Miami, dejando su estreno para un día después. Así, el Opening Day 2026 tendrá presencia mexicana tanto en posiciones de campo como en el relevo, confirmando la continuidad del talento ligado a México dentro del beisbol de las Mayores.

Publicidad