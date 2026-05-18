Destituyen a Blajaith Aguilar tras denuncias de gimnastas mexicanas

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    Destituyen a Blajaith Aguilar tras denuncias de gimnastas mexicanas
    El conjunto continuará su preparación con supervisión interina rumbo a competencias internacionales. FOTO: ESPECIAL
Corin Zúñiga
por Corin Zúñiga

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La Federación Mexicana de Gimnasia la destituyó como entrenadora tras las denuncias presentadas por integrantes del equipo mayor por presunta violencia física y psicológica

La crisis en la gimnasia rítmica mexicana tuvo un nuevo episodio este domingo, luego de que la Federación Mexicana de Gimnasia (FMG) confirmó la destitución de Blajaith Aguilar como entrenadora nacional del conjunto, tras las denuncias presentadas por integrantes del equipo mayor por presunta violencia física y psicológica.

La decisión fue tomada después de una reunión entre el presidente de la FMG, Gustavo Salazar, y la titular del Comité Olímpico Mexicano, María José Alcalá, quienes acordaron separar a Aguilar de sus funciones mientras continúan las investigaciones relacionadas con el caso.

https://vanguardia.com.mx/deportes/futbol/matias-almeyda-regresa-a-la-liga-mx-como-entrenador-de-rayados-AC20773065

A partir de este 18 de mayo, la entrenadora dejó de presentarse a las instalaciones del Centro Nacional de Desarrollo de Talentos Deportivos y Alto Rendimiento (CNAR), donde trabajaba con la selección nacional. De manera interina, el grupo continuará entrenando bajo supervisión temporal mientras se define quién tomará el cargo rumbo a los próximos compromisos internacionales.

La selección mexicana tiene en puerta los Juegos Centroamericanos y el Campeonato Panamericano, competencias consideradas clave dentro del calendario de preparación del conjunto.

El conflicto comenzó luego de que las gimnastas Adirem Tejada, Dalia Alcocer, Julia Gutiérrez y Kimberly Salazar hicieran públicas diversas acusaciones contra Aguilar. Posteriormente, las deportistas formalizaron una denuncia ante la Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas (Fevimtra).

Las atletas señalaron presuntos actos de maltrato y situaciones que, según expusieron, afectaron su entorno de entrenamiento y bienestar emocional durante su permanencia en la selección nacional.

Tras darse a conocer la destitución, Blajaith Aguilar publicó un mensaje en redes sociales donde defendió su trayectoria dentro de la gimnasia rítmica y pidió que el proceso se lleve con imparcialidad.

“Durante casi treinta años he dedicado mi vida al deporte... la gimnasia rítmica ha sido mi vocación y el proyecto al que he entregado absolutamente todo”, escribió la entrenadora.

En el mismo mensaje, Aguilar aseguró que enfrentará el proceso “por todas las vías institucionales correspondientes” y sostuvo que defenderá “su nombre, honor y carrera” de manera pública y respetuosa.

Hasta el momento, no se han anunciado restricciones para que la exentrenadora tenga acercamiento con las atletas involucradas, mientras las autoridades deportivas y legales continúan con la revisión del caso.

La situación ha generado reacciones dentro del deporte mexicano, especialmente por tratarse de una de las disciplinas que más resultados internacionales entregó al país en los últimos años.

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Co-editora de la sección de Extremo para web e impreso, con experiencia en investigación de temas deportivos y sociales.

Licenciada en Ciencias de la Comunicación en Producción de Medios por la Universidad Autónoma de Coahuila.

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