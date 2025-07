Diego Villalobos gana medalla de bronce para México en el Mundial de Natación Artística en Singapur

Villalobos ya contaba con experiencia en escenarios internacionales. Su primer acercamiento se dio en los Juegos Panamericanos Junior Cali-Valle 2021, donde participó en la prueba de dueto mixto y obtuvo la medalla de plata. En aquel momento, con 17 años, reconoció que esa experiencia fue clave para tomar la decisión de continuar su preparación como atleta de alto rendimiento.

“Fue algo que a mí nunca me había tocado vivir y fue algo que me encantó y me motivó a querer seguir entrenando para poder seguir con la representación de México”, declaró Villalobos a la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade).

Con este resultado, Villalobos no solo se consolida como uno de los referentes de la natación artística masculina en México, sino que también coloca al país en el mapa internacional de esta disciplina, donde la participación masculina aún es limitada.