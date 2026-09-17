Dodgers darán más miedo: dos pilares en ofensiva y defensiva se acercan al regreso

El regreso del puertorriqueño representa uno de los principales temas para el bullpen angelino. Díaz tiene efectividad de 11.85 en 16 apariciones, con 13.2 entradas lanzadas, 19 ponches y un WHIP de 2.56 , números que explican la cautela del cuerpo técnico.

DÍAZ REGRESA, PERO TENDRÁ QUE RECUPERAR LA CONFIANZA

La situación de ambos es diferente. Díaz regresará este viernes para el inicio de la serie ante los Gigantes de San Francisco , aunque el mánager Dave Roberts adelantó que el relevista será utilizado inicialmente en situaciones de baja presión. Pages, por su parte, también se perfila para volver durante la actual estancia de los Dodgers en casa, pero todavía no tiene una fecha exacta de activación.

Los Dodgers de Los Ángeles afinan los últimos detalles de su roster mientras se preparan para la postemporada. Con el boleto a octubre ya asegurado, la organización trabaja en recuperar a dos elementos que pueden tener un papel importante: Edwin Díaz y Andy Pages .

El escenario es muy diferente al que se esperaba cuando los Dodgers contrataron al tres veces All-Star durante el invierno para asumir el papel de cerrador.

Roberts ha sido directo al hablar de la situación del relevista y dejó claro que deberá demostrar nuevamente que puede ser una opción confiable en los momentos de mayor presión. Díaz no tiene garantizado recuperar inmediatamente el puesto de cerrador, especialmente con otros relevistas que han asumido responsabilidades importantes durante su ausencia.

La última salida de rehabilitación del boricua fue más alentadora: trabajó una entrada sin permitir carreras en Triple-A, antes de recibir la confirmación de que regresaría al equipo grande.

Sin embargo, sus actuaciones anteriores en las menores habían generado preocupación. Los Dodgers quieren verlo recuperar ritmo y control antes de volver a colocarlo en situaciones de alta exigencia.

PAGES, EL REFUERZO QUE NECESITA LA OFENSIVA

Mientras Díaz deberá reconstruir su lugar dentro del bullpen, Andy Pages representa una alternativa importante para fortalecer la alineación.

El cubano se encuentra en la lista de lesionados debido a una fractura en la mano izquierda y ha estado trabajando progresivamente en su swing. Los Dodgers planean activarlo durante la actual estancia en casa sin enviarlo a una asignación de rehabilitación en las ligas menores.

Antes de la lesión, Pages había establecido números importantes en su segunda temporada completa en Grandes Ligas. En 128 juegos bateó para .272, conectó 21 cuadrangulares, produjo 80 carreras, anotó 72 y robó 12 bases, además de registrar un OPS de .796.

Esos números convierten su regreso en una noticia relevante para una ofensiva que busca llegar completa a octubre.

La intención es que Pages vuelva a ocupar el jardín central, mientras Tommy Edman regresaría a la segunda base cuando el cubano esté disponible.

DOS REGRESOS CON OBJETIVOS MUY DISTINTOS

Los caminos de Díaz y Pages hacia la postemporada serán diferentes.

Díaz tendrá que demostrar que puede volver a ser una alternativa confiable para los innings de mayor presión, mientras que Pages buscará recuperar rápidamente el ritmo ofensivo que tenía antes de sufrir la fractura.