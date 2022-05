Drew Brees amenaza con regresar a la NFL

KENNER.- Lo más probable es que el ex quarterback de los Saints de Nueva Orleáns, Drew Brees, simplemente se estaba bromeando en sus redes sociales el domingo por la noche cuando lanzó la frase, “Podría volver a jugar futbol americano de nuevo”, mientras respondía a un reporte sobre su futuro en medios de comunicación.

Pero, cuando se es uno de los quarterbacks más competitivos y prolíficos en la historia NFL, esa frase obviamente va a hacer que la gente se pregunte si realmente lo decía en serio.

Fuentes cercanas a Brees y los Saints han indicado que no hay ningún regreso inminente. Y, el headcoach de los Saints, Dennis Allen, prácticamente confirmó ayer durante el Saints Hall of Fame Golf Classic cuando expresó, “Pienso que fue un comentario hecho de broma, y ciertamente no hemos tenido ninguna conversación en ese sentido”.

Brees estaba respondiendo directamente a un reporte del New York Post en el sentido de que no regresaría a NBC después de un año como analista. Brees negó el reporte mientras enlistó una serie de actividades que podría considerar: incluyendo entrenar para un tour de “pickleball”.

No obstante, Brees también publicó un comentario sobre cómo las recientes contrataciones de los Saints de los íconos locales Tyrann Mathieu y Jarvis Landry “me provocan ganas de regresar y jugar de nuevo!!!”.

Y, Brees posee una personalidad notoriamente competitiva, diciendo a menudo que podía jugar a un nivel alto hasta la edad de 45. Además, ha seguido observando a Tom Brady demostrar que es posible.

Brees recientemente se sometió a una cirugía en el hombro izquierdo -lanza con el brazo derecho-, de acuerdo a múltiples reportes, lo que puede ser considerado de dos modos. Puede significar que no está listo para volver en el futuro cercano, o que de hecho desea mantener su cuerpo en la mejor forma física.

Brees probablemente se siente mejor ahora que hace un año. Admitió haber estado lidiando con una serie de lesiones durante el 2020 -incluyendo una perforación en un pulmón y costillas fracturadas que lo dejaron fuera por cuatro semanas-, y dijo que estuvo completamente sano en solamente un partido.

El gerente general de Saints, Mickey Loomis sabiamente evitó la posibilidad de crear controversia, señalando que no ha charlado con Brees.