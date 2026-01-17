Cae en Pachuca el ‘top 10’ del FBI: lo buscaban por homicidio y secuestro en EU

PACHUCA, HGO.- Elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y de la Fiscalía General de la República (FGR) detuvieron en Pachuca, Hidalgo, a Alejandro Rosales Castillo, identificado como uno de los 10 fugitivos más buscados por el Buró Federal de Investigaciones (FBI) de Estados Unidos.

La detención se realizó tras trabajos de inteligencia y el intercambio de información con esa agencia, en un despliegue coordinado en la capital hidalguense. Las autoridades federales reportaron que el detenido contaba con ficha roja y una orden de arresto con fines de extradición.

TE PUEDE INTERESAR: Penal de Culiacán, otra vez: aparece granada, armas cargadas, droga y miles de pesos

El titular de la SSPC, Omar García Harfuch, informó del operativo y señaló: “Derivado de trabajos de inteligencia y del intercambio de información con el @FBI, elementos de @SSPCMexico y @FGRMexico realizaron un despliegue coordinado en Pachuca, Hidalgo, donde fue detenido Alejandro ‘N’”.

En otro mensaje, agregó que el detenido es “uno de los 10 fugitivos más buscados por el FBI”, por quien se ofrecía una recompensa de 250 mil dólares por información que condujera a su captura, y que es requerido por autoridades de Carolina del Norte por asesinato en primer grado, robo con arma, hurto de vehículo y secuestro en primer grado.

TE PUEDE INTERESAR: Con reducción de plurinominales, volveríamos a los 70’s dice Lorenzo Córdova

Como antecedente, se indicó que en 2017 el gobierno de Estados Unidos lo incluyó en la lista de los 10 fugitivos más buscados. La localización, se informó, se logró al ubicar a Pachuca como la zona de residencia de una persona con orden de arresto con fines de extradición, vinculada con el homicidio de una mujer ocurrido en 2016 en Carolina del Norte.

Tras conocerse el caso, el embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, afirmó que la cooperación y la coordinación en materia de seguridad entre ambos países “genera resultados reales”, al referirse a la captura. En el mismo contexto, el director del FBI, Kash Patel, difundió un mensaje sobre la detención y señaló que el hombre permanecerá bajo custodia en espera del proceso de extradición a Carolina del Norte.

TE PUEDE INTERESAR: Quieren ponerle fecha al mole: Morena plantea Día Nacional y exhibe rechazos previos

En el plano institucional, las autoridades mexicanas sostuvieron que el intercambio de información con agencias extranjeras forma parte de los mecanismos para ubicar y detener a personas requeridas en otros países, mientras se realizan los trámites correspondientes ante las instancias ministeriales y de procuración de justicia.