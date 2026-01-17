PAN acusa ‘Ley Maduro’ y advierte control de elecciones si desaparecen plurinominales

Noticias
/ 17 enero 2026
    PAN acusa ‘Ley Maduro’ y advierte control de elecciones si desaparecen plurinominales
    Señalan que se insistirá en que la discusión sobre la reforma electoral preserve la representación política en el Congreso. /FOTO: ESPECIAL
Carlos M.M.
por Carlos M.M.

COMPARTIR

TEMAS


Reforma Electoral

Localizaciones


CDMX

Organizaciones


PAN

La oposición en el Senado endureció su postura ante la reforma electoral que se alista en el gobierno y centró su advertencia en el impacto que tendría

CDMX.- La bancada del PAN en el Senado reiteró su rechazo a que la propuesta de reforma electoral del gobierno, a la que se refirió como “Ley Maduro”, elimine la representación plurinominal de los partidos en el Congreso de la Unión.

El vicecoordinador del PAN, Enrique Vargas del Villar, sostuvo que la propuesta diseñada por Pablo Gómez y prevista para presentarse en los próximos días afectaría la representación política tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado.

TE PUEDE INTERESAR: Penal de Culiacán, otra vez: aparece granada, armas cargadas, droga y miles de pesos

En su posicionamiento, el legislador mexiquense afirmó que la eliminación de plurinominales abriría la puerta a una sobrerrepresentación de Morena en el Poder Legislativo y dificultaría el acceso de posturas opositoras a diputaciones y senadurías.

Vargas del Villar señaló que el planteamiento, en los términos que han trascendido, busca dar al gobierno control sobre las elecciones, y lo calificó como un retroceso democrático, al sostener que tendría como efecto acallar voces de la oposición.

TE PUEDE INTERESAR: Quieren ponerle fecha al mole: Morena plantea Día Nacional y exhibe rechazos previos

El senador también cuestionó que Morena impulse cambios a las reglas electorales con las que ganó la Presidencia de la República y con las que, dijo, su movimiento obtuvo registro como partido y compitió en elecciones municipales, estatales y federales.

Desde el PAN, agregó, se defenderá el marco democrático en el Senado y se insistirá en que la discusión sobre la reforma electoral preserve la representación política en el Congreso, ante los señalamientos de que su aprobación impactaría también en la confianza para la inversión y el empleo. Con información de El Universal

Temas


Reforma Electoral

Localizaciones


CDMX

Organizaciones


PAN

Carlos M.M.

Carlos M.M.

Carlos Eduardo Martínez Mirón (1992), editor y escritor con experiencia en diversos medios informativos, colaborando en las secciones de negocios, tecnología, internacional, entre otros. Ha trabajado como corrector y coeditor en proyectos editoriales tanto científicos como culturales, además de publicar obra propia y colaborar como ghost writter en títulos a nivel nacional.

Selección de los editores
Los ajustes anunciados coinciden con una creciente atención global a los desafíos de ciberseguridad y amenazas tecnológicas en el ámbito de la defensa.

Marina se transforma para enfrentar el ‘enemigo invisible’ tecnológico
La desaparición del académico, Leonardo Ariel Escobar Barrios, en las inmediaciones del Aeropuerto Internacional General Mariano Escobedo, en Apodaca, Nuevo León, sigue dando más detalles del caso.

¿Dónde está Leonardo? Harfuch confirma detención y liberación; estudiantes de Ibero Puebla bloquean calles
Afirmó que aún no se percibe un cambio sustantivo en políticas públicas que fortalezcan de manera directa el ejercicio de los derechos de las mujeres.

‘Quieren callarnos’: Paola Rojas denuncia abuso legal y ataques contra la prensa
En la primera reunión del año del CEE se trató el tema de que la prioridad será tener una buena revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

Baja 11% la demanda de acero por aranceles de Trump
La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, habla ante los legisladores junto a una foto del expresidente Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores, en la Asamblea Nacional en Caracas, Venezuela.

Delcy Rodríguez ha estado en la mira de la DEA durante años

Delcy Rodríguez anunció la destitución del ministro de Industria.

Destituyen en Venezuela a empresario acusado en México por reventa de despensas
El cohete SLS con una cápsula Orión, parte de la misión Artemis 2, está siendo transportado desde el Edificio de Ensamblaje de Vehículos de la NASA a la plataforma 39B del Centro Espacial Kennedy en Titusville.

Inicia la NASA el montaje de Artemis II para su ‘histórico’ lanzamiento tripulado a la Luna
El ex primer ministro británico Tony Blair (Arriba-i), el secretario de Estado de EU, Marco Rubio (arriba-d), el emisario de la Casa Blanca, Steve Witkoff (abajo-i), y Jared Kushner supervisarán el nuevo Gobierno de Gaza.

Tony Blair, Marco Rubio, Steve Witkoff y Jared Kushner conformarán la Junta Ejecutiva de Gaza