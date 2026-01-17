PAN acusa ‘Ley Maduro’ y advierte control de elecciones si desaparecen plurinominales

CDMX.- La bancada del PAN en el Senado reiteró su rechazo a que la propuesta de reforma electoral del gobierno, a la que se refirió como “Ley Maduro”, elimine la representación plurinominal de los partidos en el Congreso de la Unión.

El vicecoordinador del PAN, Enrique Vargas del Villar, sostuvo que la propuesta diseñada por Pablo Gómez y prevista para presentarse en los próximos días afectaría la representación política tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado.

En su posicionamiento, el legislador mexiquense afirmó que la eliminación de plurinominales abriría la puerta a una sobrerrepresentación de Morena en el Poder Legislativo y dificultaría el acceso de posturas opositoras a diputaciones y senadurías.

Vargas del Villar señaló que el planteamiento, en los términos que han trascendido, busca dar al gobierno control sobre las elecciones, y lo calificó como un retroceso democrático, al sostener que tendría como efecto acallar voces de la oposición.

El senador también cuestionó que Morena impulse cambios a las reglas electorales con las que ganó la Presidencia de la República y con las que, dijo, su movimiento obtuvo registro como partido y compitió en elecciones municipales, estatales y federales.

Desde el PAN, agregó, se defenderá el marco democrático en el Senado y se insistirá en que la discusión sobre la reforma electoral preserve la representación política en el Congreso, ante los señalamientos de que su aprobación impactaría también en la confianza para la inversión y el empleo. Con información de El Universal