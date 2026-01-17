Quieren ponerle fecha al mole: Morena plantea Día Nacional y exhibe rechazos previos

CDMX.- La diputada Claudia Rivera Vivanco (Morena) presentó una iniciativa para conmemorar el Día Nacional del Mole el 7 de octubre de cada año, con el objetivo de establecer un reconocimiento oficial a este platillo en México.

En el planteamiento se expone que el mole forma parte de la gastronomía mexicana, la cual fue inscrita por la UNESCO en 2010 como patrimonio cultural inmaterial, y se añade que en Los Ángeles, California, existe una efeméride oficial dedicada al platillo desde hace más de una década.

Rivera Vivanco sostuvo: “Resulta imperativo que, si en el extranjero ya se honra este baluarte culinario, México formalice su protección y promoción a través de una fecha que convoque a la unidad nacional y al orgullo por nuestras tradiciones”.

El texto recuerda que en México se han presentado propuestas similares en 2018 y 2022, pero fueron rechazadas, pese a los intentos por establecer una conmemoración oficial.

En la exposición de motivos se argumenta que la declaratoria tendría un impacto directo en la cadena productiva vinculada con chiles, especias y semillas de distintas regiones del país, al tratarse de un proceso culinario que involucra a productores y comunidades.

El documento también refiere que existen más de 50 variedades registradas, desde los siete moles emblemáticos de Oaxaca hasta el mole poblano, cuya leyenda sitúa su origen en el Convento de Santa Rosa de Lima, y plantea que el platillo tiene un papel en la cohesión social y en el turismo internacional. Con información de El Universal