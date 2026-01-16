Expertos debaten sobre el peligro de la ausencia de amor en la crianza de los hijos en foro de UNICEF y OMS

Internacional
/ 16 enero 2026
    Expertos debaten sobre el peligro de la ausencia de amor en la crianza de los hijos en foro de UNICEF y OMS
    Kitty Van Der Heijden, directora ejecutiva adjunta de UNICEF. Foto: UNICEF/Maged Helal

Durante el primer Foro Mundial del Cuidado inaugurado en Madrid se indicó que el problema es que la crianza de los hijos es instintiva

MADRID- Kitty Van Der Heijden, quien es la directora ejecutiva adjunta de UNICEF, detalló que “el peligro no es solo la presencia de violencia, sino la ausencia de amor”, y que cuando se carece del vínculo con un cuidador “el daño que se crea es muy profundo”, durante el primer Foro Mundial del Cuidado que fue inaugurado en Madrid.

Durante el foro, que fue inaugurado por la reina de España, Letizia, expertos de varios países hicieron un análisis sobre la importancia de una crianza sin violencia, algo está descrito en una revisión que fue liderada por la Organización Mundial de la Salud (OMS), conformada por más de 400 ensayos en los que se llegó a la conclusión que los programas de apoyo a madres, padres y cuidadores favorecen a fortalecer la crianza positiva.

TE PUEDE INTERESAR: Una niña afgana absorta en sus estudios es la mejor foto del Año para la Unicef

Tedros Adhanom Ghebreyesus, quien es el director General de la OMS, precisó que “mil doscientos millones de niños son sometidos a castigos físicos en sus hogares y sufren violencia física, emocional o sexual”, en su discurso inaugural del foro, en el se busca cimentar las bases para una futura cumbre mundial, así como una posible resolución en la Asamblea General de la ONU.

Así también, Adhanom alertó de que uno de cada siete adolescentes padece algún trastorno de salud mental; “seamos claros, la violencia contra los niños nunca es aceptable”, acentuó.

$!Tedros Adhanom Ghebreyesus, director General de la OMS durante una conferencia de prensa en Ginebra, Suiza, e 7 de agosto de 2025.
Tedros Adhanom Ghebreyesus, director General de la OMS durante una conferencia de prensa en Ginebra, Suiza, e 7 de agosto de 2025. Foto: Salvatore Di Nolfi

Derivado de estas experiencias se eleva el riesgo de problemas de salud mental y física, mismos que están vinculados a peores resultados educativos e incrementan la probabilidad de violencia y consumo de sustancias a lo largo de la vida.

Por lo que el director General de la OMS reiteró en la importancia del apoyo estructurado a los cuidadores, ya que de esta manera se protege su salud mental, reduce su estrés y aumenta su confianza, “lo que a su vez mejora el desarrollo social, emocional y cognitivo de los niños y adolescentes”, enfatizó-

Además, mencionó Adhanom Ghebreyesus hizo referencia a la gravedad de que el cuidado de otras personas “no remunerado y realizado principalmente por mujeres” continue siendo invisible en las políticas económicas.

En opinión de Van Der Heijden celebrar por primera vez este foro en 2026 “es bastante tarde” ya que ”no solo en UNICEF” se tiene conocimiento de que lo que los niños necesitan para desarrollarse con dignidad es “amor, seguridad y un entorno propicio, no solo durante la infancia”.

“El peligro no es solo la presencia de violencia, señoras y señores. El peligro es la ausencia de amor”, agregó la directora ejecutiva adjunta de UNICEF.

En este sentido, Van Der Heijen sostuvo que “el hogar es y siempre será el lugar más importante para el aprendizaje”, por lo que advirtió de que “cuando falta ese vínculo con un cuidador, el daño que se le causa al niño es muy profundo”.

De hecho, tomando como base la ciencia, es posible que se le pueda proporcionar a los padres y cuidadores las herramientas necesarias para que puedan “criar con amor, ser más cariñosos y no recurrir a la violencia física”.

El problema es que la crianza de los hijos es instintiva, indica Van Der Heijen y por lo tanto “tomamos las experiencias de nuestra propia infancia y las traducimos en nuestras habilidades como padres. Sin embargo, esos patrones no son inamovibles, pueden cambiar”.

Lo antarerior fuerefirzado por la psicóloga clínica Lisa Damour quien expresó que “muchos padres recurren a la crianza que recibieron, incluso si sus propios padres fueron duros o negligentes”.

“Cuando los padres reciben orientación clara y basada en la investigación sobre cómo criar a sus hijos, sus índices de depresión, ansiedad y estrés disminuyen”, concluye Damour.

Con información de la Agencia de Noticias EFE.

Temas


Amor
Educación
Menores De Edad

Localizaciones


España

Personajes


Tedros Adhanom Ghebreyesus

Organizaciones


OMS
Unicef

Mauricio Ortega Galindo

Mauricio Ortega Galindo

Con experiencia de 15 años laborando en VANGUARDIA, en el área de redacción.

Licenciado en Psicología por la Universidad Intercontinental, maestría en psicoterapia Gestalt, especialidad en Desarrollo Humano. Se especializa en Terapia Gestalt por el Instituto Humanista de Psicoterapia Gestalt. Además, presta sus servicios como psicoterapeuta al programa Touchinglife para empleados de la empresa MAGNA en Saltillo y Ramos Arizpe desde 2010.

Selección de los editores
ARTÍCULO 19 advirtió que la detención y el proceso penal contra Armando Castilla representan un riesgo para la libertad de expresión y podrían tener efectos intimidatorios contra el medio VANGUARDIA

ARTÍCULO 19 exige frenar el uso de procesos judiciales contra Vanguardia y su director Armando Castilla
Ricardo Salinas: Delirio de persecución

Ricardo Salinas: Delirio de persecución
true

Simplemente, la Presidenta no entiende
Reitera que la cooperación bilateral se limita al intercambio de información y apoyo técnico, bajo principios de soberanía.

EU ofreció a la CIA y militares para combatir al narco; México dijo no: Sheinbaum
Experiencia. La periodista compartió en redes su experiencia gastronómica en uno de los restaurantes más emblemáticos de Saltillo.

¡Lo presume en redes! ‘Conquista’ el cabrito de Saltillo a Matilde Obregón
El Premio Nobel de Medicina Harald Zur Hausen advierte que el consumo habitual de carne de res y leche podría incrementar el riesgo de cáncer de colon y otras enfermedades degenerativas.

No solo el jamón... Premio Nobel de Medicina advierte sobre riesgo de cáncer al consumir carne de res y leche
La explosión de Tunguska es uno de los eventos más misteriosos de la historia moderna. Ocurrió en 1908 y liberó una energía comparable a 300 bombas atómicas, devastando miles de kilómetros cuadrados en Siberia sin dejar un cráter visible.

¿Qué es la explosión de Tunguska?... el fenómeno que impacto con la fuerza de 300 bombas atómicas sin dejar rastro
La Feria Nacional de San Marcos 2026 anunció a los artistas que se presentarán en el Foro de las Estrellas, con un cartel que incluye figuras internacionales y nacionales, y acceso gratuito para el público durante tres semanas en Aguascalientes.

J Balvin, Andrea Bocelli, Kany García y más se presentarán gratis en la Feria de San Marcos: Lista completa