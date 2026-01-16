Expertos debaten sobre el peligro de la ausencia de amor en la crianza de los hijos en foro de UNICEF y OMS

Así también, Adhanom alertó de que uno de cada siete adolescentes padece algún trastorno de salud mental; “seamos claros, la violencia contra los niños nunca es aceptable”, acentuó.

Tedros Adhanom Ghebreyesus, quien es el director General de la OMS, precisó que “mil doscientos millones de niños son sometidos a castigos físicos en sus hogares y sufren violencia física, emocional o sexual”, en su discurso inaugural del foro, en el se busca cimentar las bases para una futura cumbre mundial, así como una posible resolución en la Asamblea General de la ONU.

Durante el foro , que fue inaugurado por la reina de España, Letizia, expertos de varios países hicieron un análisis sobre la importancia de una crianza sin violencia, algo está descrito en una revisión que fue liderada por la Organización Mundial de la Salud (OMS), conformada por más de 400 ensayos en los que se llegó a la conclusión que los programas de apoyo a madres, padres y cuidadores favorecen a fortalecer la crianza positiva.

MADRID- Kitty Van Der Heijden, quien es la directora ejecutiva adjunta de UNICEF, detalló que “el peligro no es solo la presencia de violencia, sino la ausencia de amor”, y que cuando se carece del vínculo con un cuidador “el daño que se crea es muy profundo”, durante el primer Foro Mundial del Cuidado que fue inaugurado en Madrid.

Derivado de estas experiencias se eleva el riesgo de problemas de salud mental y física, mismos que están vinculados a peores resultados educativos e incrementan la probabilidad de violencia y consumo de sustancias a lo largo de la vida.

Por lo que el director General de la OMS reiteró en la importancia del apoyo estructurado a los cuidadores, ya que de esta manera se protege su salud mental, reduce su estrés y aumenta su confianza, “lo que a su vez mejora el desarrollo social, emocional y cognitivo de los niños y adolescentes”, enfatizó-

Además, mencionó Adhanom Ghebreyesus hizo referencia a la gravedad de que el cuidado de otras personas “no remunerado y realizado principalmente por mujeres” continue siendo invisible en las políticas económicas.

En opinión de Van Der Heijden celebrar por primera vez este foro en 2026 “es bastante tarde” ya que ”no solo en UNICEF” se tiene conocimiento de que lo que los niños necesitan para desarrollarse con dignidad es “amor, seguridad y un entorno propicio, no solo durante la infancia”.

“El peligro no es solo la presencia de violencia, señoras y señores. El peligro es la ausencia de amor”, agregó la directora ejecutiva adjunta de UNICEF.

En este sentido, Van Der Heijen sostuvo que “el hogar es y siempre será el lugar más importante para el aprendizaje”, por lo que advirtió de que “cuando falta ese vínculo con un cuidador, el daño que se le causa al niño es muy profundo”.

De hecho, tomando como base la ciencia, es posible que se le pueda proporcionar a los padres y cuidadores las herramientas necesarias para que puedan “criar con amor, ser más cariñosos y no recurrir a la violencia física”.

El problema es que la crianza de los hijos es instintiva, indica Van Der Heijen y por lo tanto “tomamos las experiencias de nuestra propia infancia y las traducimos en nuestras habilidades como padres. Sin embargo, esos patrones no son inamovibles, pueden cambiar”.

Lo antarerior fuerefirzado por la psicóloga clínica Lisa Damour quien expresó que “muchos padres recurren a la crianza que recibieron, incluso si sus propios padres fueron duros o negligentes”.

“Cuando los padres reciben orientación clara y basada en la investigación sobre cómo criar a sus hijos, sus índices de depresión, ansiedad y estrés disminuyen”, concluye Damour.

Con información de la Agencia de Noticias EFE.