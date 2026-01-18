PVEM desconoce a Adán Augusto como su interlocutor en la reforma electoral

Marginado de la negociación de la reforma electoral, el Partido Verde desconoció la interlocución del coordinador de Morena en el Senado, Adán Augusto López.

Un día después de que el líder del PT, Alberto Anaya, informara que ese partido y el Gobierno construirán juntos la reforma, el senador Luis Armando Melgar, del PVEM, aseguró que la 4T no ha tenido interés en acercarse a dialogar con ellos.

“Nosotros estamos solidarios en una alianza con la Presidenta y esa la mantenemos. Pero por lo que toca a la reforma electoral, no nos han convocado en lo absoluto a sentarnos”, planteó.

“Pero, además, en la mesa corta por ningún motivo puede ser Adán Augusto”, repuso.

- “¿Por qué?”

- “Porque simple y sencillamente le resta toda la credibilidad y por principio, nos pone en una posición menor, como si no fuéramos pares”.

“La negociación debe de ser con Rosa Icela (Secretaria de Gobernación) o sentados con la Presidenta. O en su caso una negociación cuando se conozca la iniciativa, pero por ningún motivo que nos estén representando y nos vayan a decir qué hacer”, explicó.