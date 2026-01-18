PVEM desconoce a Adán Augusto como su interlocutor en la reforma electoral

+ Seguir en Seguir en Google
México
/ 18 enero 2026
    PVEM desconoce a Adán Augusto como su interlocutor en la reforma electoral
    Marginado de la negociación de la reforma electoral, el Partido Verde desconoció la interlocución del coordinador de Morena en el Senado, Adán Augusto López. REFORMA

Un día después de que el líder del PT informara que ese partido y el Gobierno construirán juntos la reforma

Marginado de la negociación de la reforma electoral, el Partido Verde desconoció la interlocución del coordinador de Morena en el Senado, Adán Augusto López.

Un día después de que el líder del PT, Alberto Anaya, informara que ese partido y el Gobierno construirán juntos la reforma, el senador Luis Armando Melgar, del PVEM, aseguró que la 4T no ha tenido interés en acercarse a dialogar con ellos.

TE PUEDE INTERESAR: Engorda Adán Augusto su cochinito ¡11,000%!... Y tiene otro guardadito de 12 mdp

“Nosotros estamos solidarios en una alianza con la Presidenta y esa la mantenemos. Pero por lo que toca a la reforma electoral, no nos han convocado en lo absoluto a sentarnos”, planteó.

“Pero, además, en la mesa corta por ningún motivo puede ser Adán Augusto”, repuso.

- “¿Por qué?”

TE PUEDE INTERESAR: Dice Adán Augusto que negoció precio más barato de libros de AMLO para regalar a senadores

- “Porque simple y sencillamente le resta toda la credibilidad y por principio, nos pone en una posición menor, como si no fuéramos pares”.

“La negociación debe de ser con Rosa Icela (Secretaria de Gobernación) o sentados con la Presidenta. O en su caso una negociación cuando se conozca la iniciativa, pero por ningún motivo que nos estén representando y nos vayan a decir qué hacer”, explicó.

Temas


Reforma Electoral
Partidos políticos

Localizaciones


México

Personajes


Adán Augusto López Hernández

Organizaciones


Partido Del Trabajo
PVEM

Reforma

Reforma

Reforma es un diario de noticias y avisos de ocasión de circulación nacional, con un periódico impreso y un sitio en línea. Se imprime en la Ciudad de México y es editado por el Grupo Reforma. Circula desde el 20 de noviembre de 1993. Su director es Alejandro Junco Elizondo y el director editorial es Juan E. Pardinas.

Este medio se caracteriza por ofrecer noticias en tiempo real, contenido multimedia y de opinión.

Selección de los editores
Menores de edad dejan su hogar, tras platicar con presunto hombre en Roblox

Menores de edad dejan su hogar, tras platicar con presunto hombre en Roblox
Roberto Velasco, subsecretario para América del Norte de la SRE, calificó dichas afirmaciones como absolutamente falsas y advirtió que forman parte de campañas de desinformación.

SRE frena rumor: Trump no pidió ‘las cabezas’ de Rocha y Marina del Pilar, afirma Velasco
Sheinbaum se reúne con especialistas en economía en Palacio Nacional tras declaraciones de Trump sobre el T-MEC

Sheinbaum se reúne con especialistas en economía en Palacio Nacional tras declaraciones de Trump sobre el T-MEC
Luego de varios minutos de intercambio de disparos, los civiles abandonaron la segunda unidad con blindaje artesanal.

‘Monstruos’ atacan al Ejército en Sinaloa: balacera, cuatro detenidos y arsenal asegurado
El 8 de enero, Trump abrió la puerta a ejecutar ataques por tierra en México para combatir a los cárteles.

Debaten en redes sobre posibles ataques terrestres de Estados Unidos en México

Los ajustes anunciados coinciden con una creciente atención global a los desafíos de ciberseguridad y amenazas tecnológicas en el ámbito de la defensa.

Marina se transforma para enfrentar el ‘enemigo invisible’ tecnológico
La desaparición del académico, Leonardo Ariel Escobar Barrios, en las inmediaciones del Aeropuerto Internacional General Mariano Escobedo, en Apodaca, Nuevo León, sigue dando más detalles del caso.

¿Dónde está Leonardo? Harfuch confirma detención y liberación; estudiantes de Ibero Puebla bloquean calles
Afirmó que aún no se percibe un cambio sustantivo en políticas públicas que fortalezcan de manera directa el ejercicio de los derechos de las mujeres.

‘Quieren callarnos’: Paola Rojas denuncia abuso legal y ataques contra la prensa