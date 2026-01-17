Menores de edad dejan su hogar, tras platicar con presunto hombre en Roblox

México
/ 17 enero 2026
    Menores de edad dejan su hogar, tras platicar con presunto hombre en Roblox
    FOTO: VANGUARDIA

Varios medios de información y de seguridad han advertido que plataformas de videojuegos, online, para niños, se han vuelto nichos para el tráfico infantil

El 17 de enero se informó la localización de dos hermanas, provenientes del municipio de Nezahualcóyotl, Estado de México, que habían sido reportadas como desaparecidas el 9 de enero del 2026.

Ambas hermanas, menores de edad, fueron encontradas con vida en la Terminal de Autobuses de Pasajeros de Oriente (TAPO). Se informó que el 9 de enero, Mary Beabey y Sabine Yohumi, de 16 y 10 años, salieron de su casa sin decirle a sus padres.

Las dos viajaron hacia el estado de Campeche, tras haber sido contactadas por un presunto hombre en la plataforma de entretenimiento ‘Roblox’.

Aunque la identidad del incitador aún no ha sido relevada, se viralizó un video, donde presuntamente, las hermanas salieron de su domicilio, con maletas en manos, y detuvieron a un bicitaxi. Según medios locales, las hermanas eligieron este medio de transporte, para dirigirse al metro, y así no ser detectadas por las cámaras de seguridad públicas.

Las autoridades rastrearon el domicilio del hombre y la posible ubicación de las hermanas, pero los resultados habían sido nulos. Eventualmente, fueron señaladas en el TAPO y las autoridades fueron a su ubicación.

En los Estados Unidos, la Fiscalía de Florida, advirtió que la plataforma de Roblox se ha vuelto un nido para posibles depredadores infantiles, y se ha procesado una denuncia contra los programadores por no poseer suficientes pautas de seguridad para los menores de edad.

Andrés “Iscariote” Rodríguez

Andrés “Iscariote” Rodríguez

Actual editor web de breaking news en la redacción de Vanguardia MX. Cubre noticias de última hora y te comparte el contexto en tiempo real.

Es egresado de la Licenciatura en Historia y Humanidades de la Universidad Autónoma de Nuevo León. En el 2019, escribió la novela de fantasía oscura “Las melodías fragmentadas del Pandemonium”, editada y publicada por la editorial Literalika, en la cual es tallerista de creación literaria para jóvenes escritores. Es parte del equipo editorial de “Bloch. Revista estudiantil de Historia”. Es co-creador y locutor de “La cueva de Grendel”, podcast sobre películas y libros de fantasía, ciencia ficción, misterio y terror. Sus temas de interés siempre han sido la historia militar, la teoría de la historia y la literatura.

Su fascinación por la música, en específico, del subgénero del Metal, lo ha incursionado en escribir una serie de artículos sobre esta temática y cómo esta contracultura se ha mantenido viva en la escena del noreste mexicano.

