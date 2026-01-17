Menores de edad dejan su hogar, tras platicar con presunto hombre en Roblox

El 17 de enero se informó la localización de dos hermanas, provenientes del municipio de Nezahualcóyotl, Estado de México, que habían sido reportadas como desaparecidas el 9 de enero del 2026.

Ambas hermanas, menores de edad, fueron encontradas con vida en la Terminal de Autobuses de Pasajeros de Oriente (TAPO). Se informó que el 9 de enero, Mary Beabey y Sabine Yohumi, de 16 y 10 años, salieron de su casa sin decirle a sus padres.

Las dos viajaron hacia el estado de Campeche, tras haber sido contactadas por un presunto hombre en la plataforma de entretenimiento ‘Roblox’.

Aunque la identidad del incitador aún no ha sido relevada, se viralizó un video, donde presuntamente, las hermanas salieron de su domicilio, con maletas en manos, y detuvieron a un bicitaxi. Según medios locales, las hermanas eligieron este medio de transporte, para dirigirse al metro, y así no ser detectadas por las cámaras de seguridad públicas.

Las autoridades rastrearon el domicilio del hombre y la posible ubicación de las hermanas, pero los resultados habían sido nulos. Eventualmente, fueron señaladas en el TAPO y las autoridades fueron a su ubicación.

En los Estados Unidos, la Fiscalía de Florida, advirtió que la plataforma de Roblox se ha vuelto un nido para posibles depredadores infantiles, y se ha procesado una denuncia contra los programadores por no poseer suficientes pautas de seguridad para los menores de edad.