$!Edmundo Torres demuestra que los sueños son retos que se pueden cumplir

Ese primer acercamiento no fue el esperado, ya que se perdió en algunos puntos y se quedó sin agua, pero le dejó una gran enseñanza y la motivación para prepararse correctamente, además de infundirle el respeto que se merece la montaña.

En punto de las 3:00 horas de viernes comenzaron el ascenso a la Malinche y en 3 horas y media lograron hacer cumbre, ahí pudieron apreciar el amanecer antes de comenzar el descenso que lo hicieron en sólo 2 horas, es decir sólo tardaron 5 horas y media en realizar los 12 kilómetros de recorrido.

Enseguida se trasladaron a Amecameca, en el Estado de México y a eso de las 14:00 horas del viernes comieron en el mercado, luego se dirigieron a Paso de Cortés en donde durmieron cerca de 5 horas. En punto de las 22:00 horas se dirigieron a La Joya, para una hora después comenzar el ascenso al Iztaccíhuatl.

Luego de 5 horas y media lograron hacer cumbre y los 12 kilómetros totales del recorrido los realizaron en 10 horas y media, a pesar de lo complicado que representa el subir y bajar “falsas cumbres” en todo el recorrido.

Cerca de las 14:00 horas del sábado 17 de diciembre estaban concluyendo su travesía, recorriendo poco más de 34 kilómetros y quemando alrededor de 14 mil calorías.

Edmundo sabe que aún le quedan muchas cumbres por vencer y aunque ya cumplió su sueño de niño (varias veces), ahora como adulto su principal anhelo no es subir la montaña más alta del mundo, se conforma con tener salud y poder seguir subiendo cerros.

“Yo me he preguntado muchas veces si mi sueño sería subir el Everest, pero la realidad es que mi sueño sería que pudiera subir los cerros los años que dios me de vida, cualquier cerro es un sueño, pero mi sueño sería que siempre tuviera salud y tuviera la oportunidad de poder subir cualquier montaña”, dice Edmundo.

La aventura de poder subir a una montaña superior a los 6 mil, llevó a Edmundo a planear una excursión a Ecuador con el único objetivo de subir el volcán Chimborazo.