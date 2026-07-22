Efraín Juárez logra goleada y acerca al Győri ETO a la siguiente ronda de la Conference League

”Sí, ahora anotamos seis goles en los play-offs de la Conference League. Jugaremos frente a nuestra afición, que se merece un buen rendimiento y un buen resultado. En el fútbol nada está escrito de antemano, nada es seguro.”

El contundente resultado deja al equipo con una ventaja importante para avanzar a la siguiente fase del torneo continental. Sin embargo, Juárez rechazó cualquier exceso de confianza y dejó claro que la eliminatoria todavía no está resuelta.

La eliminación en la fase clasificatoria de la UEFA Champions League quedó atrás para Efraín Juárez y el Győri ETO . Apenas unos días después de caer frente al Víkingur Reykjavík , el conjunto húngaro respondió con autoridad al golear 6-2 al FC Attert Bissen en el partido de ida de la segunda ronda clasificatoria de la UEFA Conference League .

El estratega mexicano reiteró que la amplia diferencia en el marcador no cambia la forma en que afrontará el compromiso de vuelta.

”Debemos tomarnos el partido de vuelta en serio. Debemos salir al campo con la misma determinación y con humildad. Por eso el encuentro de la próxima semana también será importante para nosotros.”

Las declaraciones reflejan la filosofía que Juárez ha buscado implantar desde su llegada al club: competir con intensidad, disciplina y humildad, sin importar la ventaja obtenida.

Más allá del marcador, el triunfo dejó sensaciones positivas para el Győri ETO. El equipo mostró una versión mucho más sólida en ofensiva, recuperó confianza frente al arco rival y reaccionó con carácter después del duro golpe que significó quedar fuera de la Champions League.

La victoria también representa un respaldo al trabajo de Efraín Juárez, quien continúa consolidando su trayectoria en el futbol europeo. El técnico mexicano sigue acumulando experiencia en competiciones organizadas por la UEFA, un escenario en el que pocos entrenadores nacionales han tenido la oportunidad de dirigir.

Con la ventaja de 6-2, el Győri ETO buscará sellar la clasificación a la siguiente ronda de la Conference League cuando dispute el encuentro de vuelta ante su afición. Aunque el panorama luce favorable, Juárez insiste en que la eliminatoria aún no está decidida y que su equipo deberá mantener la misma intensidad para confirmar el pase.