Fichaje de Ángel Correa por parte del River Plate se concreta entre ‘gritos y sombrerazos’

Las conversaciones estuvieron marcadas por diferencias económicas desde el inicio. Tigres buscó hacer válida la cláusula de rescisión del atacante, mientras que River Plate argumentó que el valor del contrato disminuiría a 10 millones de dólares en 2027 , por lo que intentó negociar un monto menor. En este proceso, Agustín Jiménez , representante del jugador, desempeñó un papel determinante, incluso sosteniendo reuniones con dirigentes millonarios en Atlanta , durante la disputa del Mundial 2026 .

El traspaso de Ángel Correa a River Plate quedó cerrado este 21 de julio de 2026 , poniendo fin a semanas de intensas negociaciones entre el club argentino y Tigres UANL . El delantero argentino, de 31 años , firmará contrato hasta diciembre de 2029 , mientras que la operación se concretó por 15 millones de dólares , cifra que quedó a medio camino entre los 13 millones ofrecidos inicialmente por River y los 18 millones que pretendía la directiva felina.

Mientras se desarrollaban las negociaciones, Correa fue apartado de las convocatorias de Tigres, incluida la Jornada 1 del Apertura 2026, luego de manifestar su intención de abandonar el club. El técnico Guido Pizarro confirmó públicamente la postura del futbolista al señalar: ”Se está negociando y él tomó la decisión”.

La tensión aumentó cuando la directiva de Tigres lanzó un ultimátum: si River Plate no enviaba el transfer internacional mediante el sistema TMS antes del plazo establecido, aceptaría una oferta de 18 millones de dólares proveniente de un club brasileño. Además, el conjunto regiomontano advirtió que podría acudir al Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) para solicitar sanciones contra el representante del jugador por presuntas prácticas desleales y estudiar una demanda contra River Plate por negociar con el futbolista sin autorización.

Desde la dirigencia felina se calificó todo el proceso como un ”circo mediático”, responsabilizando tanto al club argentino como al entorno del delantero por la manera en que se desarrolló la negociación.

El conflicto también trascendió el ámbito deportivo. Sabrina Di Marzo, esposa del atacante, denunció haber recibido amenazas e insultos en redes sociales dirigidos tanto a ella como a sus hijas.

Con el acuerdo ya sellado, Correa iniciará una nueva etapa en River Plate, donde permanecerá por tres temporadas y media. Sin embargo, Tigres mantiene abierta la posibilidad de emprender acciones legales ante el TAS, por lo que el caso aún podría extenderse en el ámbito jurídico, pese a que el fichaje ya quedó definido.