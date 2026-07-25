EG Pro 6 sacude Saltillo: México vs Brasil encabezará cartelera de grappling y BJJ

El Brazilian Jiu-Jitsu y el grappling tomarán protagonismo este sábado en Saltillo con la realización de Evolve Grappling Pro 6, EG Pro 6, evento que reunirá a competidores locales, nacionales e internacionales en una cartelera encabezada por el esperado enfrentamiento entre México y Brasil.

Organizado por Evolve Grappling Pro, el encuentro busca fortalecer el crecimiento del BJJ y el grappling No-Gi en Coahuila y México, ofreciendo una plataforma profesional para atletas de diferentes edades, pesos y niveles de experiencia.

La sexta edición contempla más de 20 combates, con participantes provenientes de distintas academias de artes marciales y divisiones infantiles Kids, juveniles Teens, femeniles y varoniles.

Cada enfrentamiento será organizado de acuerdo con la edad, el peso y la trayectoria competitiva de los atletas.

Uno de los principales atractivos será el Main Event México vs Brasil, duelo que pondrá frente a frente a exponentes de dos países con tradición dentro del Brazilian Jiu-Jitsu y que se perfila como la pelea más esperada de la jornada.

La función también presentará un combate especial bajo un reglamento adaptado, en el que se combinarán técnicas de lucha libre y Brazilian Jiu-Jitsu.

El objetivo será ofrecer una alternativa al formato tradicional y poner a prueba la capacidad de adaptación, control y sometimiento de los protagonistas.

EG Pro 6 contará además con participación femenil, mediante combates entre atletas procedentes de diferentes regiones de México.

Esta presencia forma parte del compromiso de la organización por brindar las mismas oportunidades de competencia y visibilidad a mujeres y hombres.

Con el paso de sus ediciones, Evolve Grappling Pro se ha consolidado como uno de los eventos de mayor crecimiento dentro de la escena del grappling en Coahuila, al reunir talento regional con competidores de otras entidades y países.

Para los aficionados que asistan, la organización prepara una producción profesional y áreas preferenciales.

La cartelera también podrá seguirse mediante transmisión vía streaming, con la intención de acercar el espectáculo a quienes no puedan acudir presencialmente.