EG Pro 6 sacude Saltillo: México vs Brasil encabezará cartelera de grappling y BJJ

EG Pro 6 sacude Saltillo: México vs Brasil encabezará cartelera de grappling y BJJ

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Omar Saucedo
por Omar Saucedo

Más de 20 combates, participación femenil y un duelo especial entre lucha libre y jiu-jitsu integrarán una función abierta para todo el público

Deportes
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El Brazilian Jiu-Jitsu y el grappling tomarán protagonismo este sábado en Saltillo con la realización de Evolve Grappling Pro 6, EG Pro 6, evento que reunirá a competidores locales, nacionales e internacionales en una cartelera encabezada por el esperado enfrentamiento entre México y Brasil.

$!El duelo estelar México vs Brasil será uno de los principales atractivos de la sexta edición de Evolve Grappling Pro.
El duelo estelar México vs Brasil será uno de los principales atractivos de la sexta edición de Evolve Grappling Pro. FOTO: OMAR SAUCEDO/VANGUARDIA MX

Organizado por Evolve Grappling Pro, el encuentro busca fortalecer el crecimiento del BJJ y el grappling No-Gi en Coahuila y México, ofreciendo una plataforma profesional para atletas de diferentes edades, pesos y niveles de experiencia.

$!Más de 20 combates integrarán una cartelera diseñada para mostrar técnica, fuerza, estrategia y capacidad de sometimiento.
Más de 20 combates integrarán una cartelera diseñada para mostrar técnica, fuerza, estrategia y capacidad de sometimiento. FOTO: OMAR SAUCEDO/VANGUARDIA MX

La sexta edición contempla más de 20 combates, con participantes provenientes de distintas academias de artes marciales y divisiones infantiles Kids, juveniles Teens, femeniles y varoniles.

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$!Atletas locales, estatales, nacionales e internacionales competirán en diferentes categorías durante la jornada.
Atletas locales, estatales, nacionales e internacionales competirán en diferentes categorías durante la jornada. FOTO: OMAR SAUCEDO/VANGUARDIA MX

Cada enfrentamiento será organizado de acuerdo con la edad, el peso y la trayectoria competitiva de los atletas.

$!La función contará con divisiones infantiles, juveniles, femeniles y varoniles, organizadas por edad, peso y experiencia.
La función contará con divisiones infantiles, juveniles, femeniles y varoniles, organizadas por edad, peso y experiencia. FOTO: OMAR SAUCEDO/VANGUARDIA MX

Uno de los principales atractivos será el Main Event México vs Brasil, duelo que pondrá frente a frente a exponentes de dos países con tradición dentro del Brazilian Jiu-Jitsu y que se perfila como la pelea más esperada de la jornada.

$!EG Pro 6 busca fortalecer el crecimiento del grappling y el jiu-jitsu brasileño en Coahuila y el resto del país.
EG Pro 6 busca fortalecer el crecimiento del grappling y el jiu-jitsu brasileño en Coahuila y el resto del país. FOTO: OMAR SAUCEDO/VANGUARDIA MX

La función también presentará un combate especial bajo un reglamento adaptado, en el que se combinarán técnicas de lucha libre y Brazilian Jiu-Jitsu.

$!La participación femenil tendrá un espacio destacado con atletas provenientes de distintas regiones de México.
La participación femenil tendrá un espacio destacado con atletas provenientes de distintas regiones de México. FOTO: OMAR SAUCEDO/VANGUARDIA MX

El objetivo será ofrecer una alternativa al formato tradicional y poner a prueba la capacidad de adaptación, control y sometimiento de los protagonistas.

$!Un combate especial combinará técnicas de lucha libre y Brazilian Jiu-Jitsu bajo un reglamento adaptado.
Un combate especial combinará técnicas de lucha libre y Brazilian Jiu-Jitsu bajo un reglamento adaptado. FOTO: OMAR SAUCEDO/VANGUARDIA MX

EG Pro 6 contará además con participación femenil, mediante combates entre atletas procedentes de diferentes regiones de México.

$!La cartelera ofrecerá enfrentamientos para competidores de diferentes niveles, desde talentos en formación hasta atletas experimentados.
La cartelera ofrecerá enfrentamientos para competidores de diferentes niveles, desde talentos en formación hasta atletas experimentados. FOTO: OMAR SAUCEDO/VANGUARDIA MX

Esta presencia forma parte del compromiso de la organización por brindar las mismas oportunidades de competencia y visibilidad a mujeres y hombres.

$!Evolve Grappling Pro se ha consolidado como una plataforma para impulsar a nuevos exponentes de las artes marciales.
Evolve Grappling Pro se ha consolidado como una plataforma para impulsar a nuevos exponentes de las artes marciales. FOTO: OMAR SAUCEDO/VANGUARDIA MX

Con el paso de sus ediciones, Evolve Grappling Pro se ha consolidado como uno de los eventos de mayor crecimiento dentro de la escena del grappling en Coahuila, al reunir talento regional con competidores de otras entidades y países.

$!El público podrá disfrutar de una producción profesional y áreas preferenciales durante el desarrollo del evento.
El público podrá disfrutar de una producción profesional y áreas preferenciales durante el desarrollo del evento. FOTO: OMAR SAUCEDO/VANGUARDIA MX

Para los aficionados que asistan, la organización prepara una producción profesional y áreas preferenciales.

$!La transmisión vía streaming permitirá que aficionados de otras ciudades sigan los combates a distancia.
La transmisión vía streaming permitirá que aficionados de otras ciudades sigan los combates a distancia. FOTO: OMAR SAUCEDO/VANGUARDIA MX

La cartelera también podrá seguirse mediante transmisión vía streaming, con la intención de acercar el espectáculo a quienes no puedan acudir presencialmente.

$!EG Pro 6 estará abierto al público en general y ofrecerá una experiencia para seguidores y nuevos aficionados.
EG Pro 6 estará abierto al público en general y ofrecerá una experiencia para seguidores y nuevos aficionados. FOTO: OMAR SAUCEDO/VANGUARDIA MX

El evento estará dirigido al público en general, desde seguidores experimentados de las artes marciales hasta familias y personas interesadas en conocer disciplinas que combinan estrategia, técnica, resistencia física y búsqueda de la sumisión.

$!Saltillo volverá a convertirse en punto de encuentro para la comunidad regional del Brazilian Jiu-Jitsu y el grappling.
Saltillo volverá a convertirse en punto de encuentro para la comunidad regional del Brazilian Jiu-Jitsu y el grappling. FOTO: OMAR SAUCEDO/VANGUARDIA MX
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