Arqueros de Coahuila apuntan al podio y debutan con récord en los JCC 2026

El tiro con arco abrió la participación de Coahuila en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026. Seis arqueros del estado superaron con buenas posiciones la clasificación y quedaron listos para buscar las primeras medallas, con Matías Grande como líder del recurvo varonil y Dafne Quintero como parte de un nuevo récord regional. Grande firmó el mejor registro de la rama masculina con 672 puntos y avanzó como primer sembrado. Raúl Tadeo Rodríguez también se mantuvo entre los protagonistas al concluir quinto con 658 unidades. Sus resultados ayudaron a que México terminara al frente de la clasificación por equipos.

En el arco recurvo femenil, Ángela Ruiz y Ana Paula Vázquez ocuparon el tercer y cuarto puesto. Ruiz acumuló 659 puntos, mientras que Vázquez cerró con 641.

Junto con Alejandra Valencia, segunda con 661, colocaron a México en la cima de la tabla rumbo a las rondas decisivas. La puntería de Coahuila también se hizo sentir en el arco compuesto. Dafne Quintero se instaló en la tercera plaza femenil con 700 unidades, mientras que Sebastián García terminó tercero entre los varones con 704 puntos, dentro de un triple empate resuelto por los criterios de desempate. Quintero, además, protagonizó uno de los momentos históricos del debut. Junto a Andrea Maya Becerra y Ana Sofía Hernández estableció un récord centroamericano y del Caribe en la clasificación de compuesto femenil a 50 metros. Las mexicanas sumaron 2 mil 106 puntos y superaron por dos la marca que Colombia fijó en 2023. Becerra también impuso récord individual con 709.

La competencia se desarrolla del 24 al 29 de julio en el Parque del Este, en Santo Domingo Este, y otorga puntos para el ranking mundial. Este sábado 25 comenzará la lucha por el podio con las eliminatorias y finales por equipos de arco recurvo, además de las primeras rondas individuales de compuesto. Los seis coahuilenses quedaron así en ruta hacia las primeras preseas de Santo Domingo 2026. Con información del Inedec