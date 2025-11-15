El mexicano Said Cisneros firma con el Soudal Quick-Step Devo para su debut sub-23

El ciclista mexicano Said Cisneros fue presentado como integrante del Soudal Quick-Step Devo Team para la temporada 2026, movimiento que marca su llegada a una estructura reconocida por impulsar a jóvenes pedalistas. Con 18 años, el originario de Aguascalientes da un paso importante después de dos campañas de formación en el AR Monex Pro Cycling Team, equipo por el que también pasó Isaac del Toro. La incorporación representa una nueva fase en su trayectoria, respaldada por resultados constantes en recorridos de montaña y un avance progresivo desde sus primeras participaciones en categorías juveniles. El propio corredor subrayó que este salto ocurre en un punto relevante de su proceso deportivo. TE PUEDE INTERESAR: ¡Efecto Checo Pérez! Se agotan los boletos para el Gran Premio de México 2026 “Me alegra unirme a este gran equipo para el próximo año, el primero para mí en categoría sub-23. En mi primera temporada con el equipo, quiero crecer, aprender todo lo que pueda de corredores con más experiencia y ponerla en práctica en la carretera, pero también participar en alguna de las carreras más importantes del calendario”, comentó Cisneros.

El fichaje llega tras un cierre de calendario en el que consolidó su presencia en el plano internacional. En septiembre obtuvo el 17º lugar en la prueba júnior de fondo del Mundial de Ciclismo, resultado que lo colocó como el mejor latinoamericano del día. Más adelante completó la temporada con el título nacional júnior en ruta y la medalla de plata en la contrarreloj individual. Desde la estructura belga, el arribo del mexicano se ajusta a una estrategia enfocada en ciclistas con margen de evolución. Kevin Hulsmans, director deportivo del programa de desarrollo, valoró el perfil del joven pedalista y reconoció su desempeño en etapas de ascenso. “Estamos muy contentos de darle la bienvenida a Said a nuestro programa de desarrollo. Causó una gran impresión en la categoría juvenil, especialmente en las subidas. Es un escalador nato y con mucho talento”, afirmó. También señaló que el proceso de adaptación será paulatino: “Trabajaremos con él con cuidado y paciencia. El objetivo es apoyar su desarrollo paso a paso, prepararlo para las carreras adecuadas y permitirle adaptarse al calendario europeo”. El ascenso del mexicano coincide con cambios relevantes dentro del entorno del Soudal Quick-Step, que cerró 2025 con 54 victorias en el WorldTour, segunda cifra más alta del circuito. Durante ese ciclo, ciclistas como Tim Merlier y Paul Magnier terminaron entre los cinco pedalistas con más triunfos. La estructura también se alista para la salida de Remco Evenepoel, quien se unirá al proyecto Red Bull–BORA–hansgrohe en 2026.

“El ciclismo en México se ha vuelto cada vez más popular en los últimos años y estoy orgulloso de representar a mi país en el pelotón”, expresó Cisneros. Su llegada al calendario sub-23 europeo en 2026 lo colocará frente a los prospectos más destacados de su generación y abre un camino que podría conducirlo eventualmente al WorldTour.