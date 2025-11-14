¡Efecto Checo Pérez! Se agotan los boletos para el Gran Premio de México 2026

    Las tribunas del Autódromo Hermanos Rodríguez, mismas que vieron ganar a Lando Norris en la edición de este año, se preparan para un lleno total en el México GP 2026, tras anunciarse el sold out. FOTO: ESPECIAL

Los boletos para el Gran Premio de la Ciudad de México 2026 se agotaron impulsados por el furor que generó el regreso de Sergio “Checo” Pérez a la Fórmula 1

La fiebre por la Fórmula 1 en México alcanzó niveles récord: este viernes se confirmó que los boletos para el Gran Premio de la Ciudad de México 2026 están oficialmente agotados, luego de que tanto la preventa y la venta anticipada se consumieran en horas y la venta general cerrara con todas las localidades vendidas.

El evento se disputará del 30 de octubre al 1 de noviembre de 2026 en el Autódromo Hermanos Rodríguez.

El fenómeno comercial se explica en gran parte por el regreso de Sergio “Checo” Pérez, quien pilotará para Cadillac F1 Team, escudería que hará su debut en 2026.

La expectativa por ver al piloto mexicano encabezar el proyecto estadounidense impulsó una demanda sin precedentes y consolidó de nuevo al México GP como uno de los destinos más importantes del calendario mundial.

Instagram

DEMANDA DESBORDADA EN LAS VENTAS

Las etapas de venta, Preventa Banamex, Venta Anticipada Banorte y Venta General, se agotaron rápidamente, confirmando que la edición 2026 será una de las más concurridas desde la vuelta del evento en 2015.

Los precios oscilaron entre 3 mil 900 pesos en zonas accesibles y más de 61 mil 750 pesos en experiencias premium como Main Grandstand y Speed Lounge, rangos que no impidieron que todas las entradas desaparecieran en horas.

El lleno total refuerza la posición del Gran Premio de México como una de las fechas más relevantes para el turismo deportivo global.

En ediciones recientes, la carrera ha generado derrama económica superior a los 20 mil millones de pesos, gracias al incremento de visitantes internacionales, ocupación hotelera total y actividades paralelas durante la semana de carrera.

EL FACTOR “CHECO” PÉREZ Y CADILLAC

La confirmación del piloto tapatío al frente del nuevo proyecto de Cadillac reactivó por completo el entusiasmo de la afición mexicana tras su año fuera de competencia.

La expectativa de verlo competir nuevamente ante su público aceleró la venta y reforzó el mensaje de que México sigue siendo uno de los países con mayor pasión por la F1.

Para Cadillac, la presencia de un piloto local y una base de aficionados tan sólida supone una plataforma de crecimiento comercial y visual sin precedentes, mientras que para Pérez representa el escenario ideal para una nueva etapa en su trayectoria en la máxima categoría.

Aunque ya no hay entradas disponibles, el Comité Organizador señaló que aún existen listas de espera para paquetes de hospitalidad y experiencias premium, además del Derecho de Primera Opción (DPO) para adquirir pases en futuras ediciones.

Con un sold out confirmado a casi un año del evento y con la expectativa internacional concentrada en el debut de Cadillac, el México GP 2026 promete marcar un antes y un después en la historia reciente de la Fórmula 1 en el país.

